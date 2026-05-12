Alicja Szemplińska z szansą na finał Eurowizji. Bukmacherzy zmieniają prognozy po próbie jurorskiej

Już dziś wieczorem odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji 2026, w którym Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Stawka jest wysoka – o awansie do wielkiego finału decydują nie tylko głosy widzów, ale też oceny jurorów, a według najnowszych prognoz sytuacja Polki uległa poprawie po próbie jurorskiej.

Alicja Szemplińska na Eurowizji – występ dla Polski

Alicja Szemplińska wraca na eurowizyjną scenę jako reprezentantka Polski z utworem „Pray”. Artystka od początku była oceniana przez bukmacherów raczej ostrożnie, jeśli chodzi o końcowy wynik konkursu, jednak jej występ w półfinale może okazać się kluczowy dla dalszych losów w rywalizacji.

Eurowizja tradycyjnie przyciąga ogromną uwagę zarówno widzów, jak i analityków rynku muzycznego, a prognozy bukmacherskie są jednym z najczęściej śledzonych wskaźników popularności uczestników.

Bukmacherzy po próbie jurorskiej: Polska rośnie w notowaniach

Według najnowszych danych bukmacherów, sytuacja Polski przed półfinałem uległa niewielkiej poprawie. Po próbie jurorskiej szanse na awans do finału oceniane są obecnie na około 62%, co daje Polsce miejsce w środku stawki, ale z realną szansą na przejście dalej.

Jeszcze kilka tygodni temu prognozy były mniej optymistyczne, jednak występ sceniczny i odbiór prób mogły wpłynąć na korektę kursów.

W kontekście awansu mówi się o tzw. „sytuacji na żyletki” – gdzie kilka krajów walczy o jedno lub dwa ostatnie miejsca w finale.

Pozycja w wyścigu o zwycięstwo

Jeśli chodzi o końcowe zwycięstwo w konkursie, Polska znajduje się obecnie na dalszej pozycji w zestawieniach bukmacherów – około 27. miejsca w rankingu potencjalnych zwycięzców.

Oznacza to, że:

przed Polską znajduje się kilkadziesiąt krajów z większymi szansami,

część państw ma prognozy wielokrotnie wyższe,

Polska jest raczej w grupie outsiderów niż głównych faworytów.

Na czele zestawień znajdują się obecnie m.in. Finlandia, Grecja, Dania, Francja i Australia, które według analityków mają największe szanse na triumf.

Co oznacza 62% szans na awans?

W przypadku Eurowizji bukmacherskie „procenty” nie są gwarancją, ale wskazują trend. Wynik na poziomie około 60% oznacza, że Polska:

znajduje się w grupie krajów „na granicy awansu”,

ma realne, ale niepewne szanse,

może zarówno awansować, jak i odpaść w zależności od głosowania.

W praktyce oznacza to, że kluczowe będą:

występ na żywo,

odbiór jurorów,

reakcja widzów w Europie.

Eurowizja – konkurs, w którym liczy się sceniczna energia

Eurowizja od lat pokazuje, że sama jakość muzyczna to nie wszystko. Równie ważne są:

staging (oprawa sceniczna),

charyzma artysty,

emocje na scenie,

zapamiętywalność występu.

Dlatego nawet kraje z niskimi prognozami bukmacherskimi potrafią zaskoczyć i awansować do finału.