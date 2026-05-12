CGM

Alicja Szemplińska z szansą na finał Eurowizji. Bukmacherzy zmieniają prognozy po próbie jurorskiej

Polska rośnie w notowaniach

2026.05.12

opublikował:

alicja

Już dziś wieczorem odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji 2026, w którym Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Stawka jest wysoka – o awansie do wielkiego finału decydują nie tylko głosy widzów, ale też oceny jurorów, a według najnowszych prognoz sytuacja Polki uległa poprawie po próbie jurorskiej.

Alicja Szemplińska na Eurowizji – występ dla Polski

Alicja Szemplińska wraca na eurowizyjną scenę jako reprezentantka Polski z utworem „Pray”. Artystka od początku była oceniana przez bukmacherów raczej ostrożnie, jeśli chodzi o końcowy wynik konkursu, jednak jej występ w półfinale może okazać się kluczowy dla dalszych losów w rywalizacji.

Eurowizja tradycyjnie przyciąga ogromną uwagę zarówno widzów, jak i analityków rynku muzycznego, a prognozy bukmacherskie są jednym z najczęściej śledzonych wskaźników popularności uczestników.

Bukmacherzy po próbie jurorskiej: Polska rośnie w notowaniach

Według najnowszych danych bukmacherów, sytuacja Polski przed półfinałem uległa niewielkiej poprawie. Po próbie jurorskiej szanse na awans do finału oceniane są obecnie na około 62%, co daje Polsce miejsce w środku stawki, ale z realną szansą na przejście dalej.

Jeszcze kilka tygodni temu prognozy były mniej optymistyczne, jednak występ sceniczny i odbiór prób mogły wpłynąć na korektę kursów.

W kontekście awansu mówi się o tzw. „sytuacji na żyletki” – gdzie kilka krajów walczy o jedno lub dwa ostatnie miejsca w finale.

Pozycja w wyścigu o zwycięstwo

Jeśli chodzi o końcowe zwycięstwo w konkursie, Polska znajduje się obecnie na dalszej pozycji w zestawieniach bukmacherów – około 27. miejsca w rankingu potencjalnych zwycięzców.

Oznacza to, że:

  • przed Polską znajduje się kilkadziesiąt krajów z większymi szansami,
  • część państw ma prognozy wielokrotnie wyższe,
  • Polska jest raczej w grupie outsiderów niż głównych faworytów.

Na czele zestawień znajdują się obecnie m.in. Finlandia, Grecja, Dania, Francja i Australia, które według analityków mają największe szanse na triumf.

Co oznacza 62% szans na awans?

W przypadku Eurowizji bukmacherskie „procenty” nie są gwarancją, ale wskazują trend. Wynik na poziomie około 60% oznacza, że Polska:

  • znajduje się w grupie krajów „na granicy awansu”,
  • ma realne, ale niepewne szanse,
  • może zarówno awansować, jak i odpaść w zależności od głosowania.

W praktyce oznacza to, że kluczowe będą:

  • występ na żywo,
  • odbiór jurorów,
  • reakcja widzów w Europie.

Eurowizja – konkurs, w którym liczy się sceniczna energia

Eurowizja od lat pokazuje, że sama jakość muzyczna to nie wszystko. Równie ważne są:

  • staging (oprawa sceniczna),
  • charyzma artysty,
  • emocje na scenie,
  • zapamiętywalność występu.

Dlatego nawet kraje z niskimi prognozami bukmacherskimi potrafią zaskoczyć i awansować do finału.

Tagi


Popularne newsy

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8
NEWS

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

„Kanye West to gejowski nazista”. Były chłopak Kim Kardashian nabija się z Ye

Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32
NEWS

Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zgody artystki i pozew na 15 mln dolarów

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026
NEWS

Alicja Szemplińska coraz bliżej finału Eurowizji 2026. Bukmacherzy dają jej coraz więkse szanse na awans

Mata 2026
NEWS

Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem w 25 dni i dla mnie efekt jest poj*bany”

Polecane

CGM
Tupac

Producent Death Row Records pozywa spadkobierców Tupaca Shakura. Chodz ...

O co chodzi w pozwie?

4 godziny temu

CGM
Malik 2026

Incydent na koncercie Malika Montany we Wrocławiu. Raper przerwał wyst ...

Do sieci trafiło nagranie z sytuacji, która wydarzyła się podczas koncertu

4 godziny temu

CGM
RYSY, 24.11.2023

Fejká, RYSY, Gooral i Spięty w Walcowni Cynku – nowy festiwal w ...

320 metrów pod ziemią

4 godziny temu

CGM
Ariana Grande 2026ok

Ariana Grande zapowiada nowy singiel i album „petal”

Premiery już w maju i lipcu 2026

7 godzin temu

CGM
playboi carti kadr

Ochrona Playboi Cartiego starła się fotografem pracującym na festiwalu ...

Fotograf miał zostać powalony na ziemię

7 godzin temu

CGM
_Daria Zawialow PGE Proba 07.09.2025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-12

Powrót Darii Zawiałow coraz bliżej. Start sprzedaży biletów na trasę & ...

Nowy album w drodze

7 godzin temu