Mimo ciężkiego stanu Bonnie Tyler, jej lekarze są optymistyczni

Fani Bonnie Tyler z niepokojem śledzą najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia artystki. Według oficjalnego komunikatu 74-letnia gwiazda muzyki przebywa obecnie w szpitalu w Portugalii, gdzie dochodzi do siebie po nagłej operacji jelit.

Rzecznik piosenkarki poinformował, że stan wokalistki jest poważny, ale stabilny. Lekarze pozostają jednak dobrej myśli i przewidują pełny powrót artystki do zdrowia.

Bonnie Tyler trafiła do szpitala w Portugalii

Bonnie Tyler zachorowała podczas pobytu w regionie Algarve w Portugalii. Piosenkarka posiada dom w mieście Faro i właśnie tam została przewieziona do szpitala po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia.

Według medialnych doniesień artystka została hospitalizowana 6 maja. Konieczna okazała się pilna operacja jelit, po której lekarze wprowadzili wokalistkę w stan śpiączki farmakologicznej. Obecnie gwiazda nadal przebywa pod opieką specjalistów w szpitalu w Faro.

Oficjalny komunikat o stanie zdrowia gwiazdy

Rzecznik artystki przekazał mediom nowe informacje dotyczące jej stanu zdrowia. Podkreślono, że mimo ciężkiego stanu lekarze są optymistyczni i spodziewają się pełnego wyzdrowienia wokalistki.

W komunikacie zaznaczono również, że kolejne informacje będą przekazywane opinii publicznej na bieżąco. Fani z całego świata nieustannie wysyłają słowa wsparcia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Fani i gwiazdy wspierają Bonnie Tyler

Po opublikowaniu informacji o hospitalizacji artystki media społecznościowe zalała fala wsparcia dla Bonnie Tyler. Wielu fanów oraz znanych muzyków przesłało wokalistce wiadomości z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Wsparcie okazała między innymi Gloria Gaynor, autorka słynnego hitu „I Will Survive”. Piosenkarka publicznie życzyła Tyler szybkiej rekonwalescencji.

Gitarzysta zespołu Bonnie Tyler, Ed Poole, również zabrał głos, podkreślając, że cała grupa modli się o powrót artystki do zdrowia.

Kim jest Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek lat 80. Światową popularność przyniósł jej legendarny przebój „Total Eclipse of the Heart”, który do dziś pozostaje jednym z największych hitów w historii muzyki pop-rockowej.

Artystka reprezentowała także Wielką Brytanię podczas Eurovision Song Contest 2013. Charakterystyczny, chrypiący głos oraz emocjonalne ballady sprawiły, że Bonnie Tyler zdobyła miliony fanów na całym świecie.

Stan artystki nadal jest monitorowany

Obecnie lekarze nadal monitorują stan zdrowia Bonnie Tyler. Najbliższe dni mają być kluczowe dla dalszej rekonwalescencji gwiazdy.

Fani mają nadzieję, że wokalistka szybko wróci do pełni sił i ponownie pojawi się na scenie. W mediach społecznościowych nie brakuje wpisów podkreślających ogromny wpływ artystki na historię światowej muzyki.