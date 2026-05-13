CGM

Mimo ciężkiego stanu Bonnie Tyler, jej lekarze są optymistyczni

Stan artystki nadal jest monitorowany

2026.05.13

opublikował:

bonnie tyler

Fani Bonnie Tyler z niepokojem śledzą najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia artystki. Według oficjalnego komunikatu 74-letnia gwiazda muzyki przebywa obecnie w szpitalu w Portugalii, gdzie dochodzi do siebie po nagłej operacji jelit.

Rzecznik piosenkarki poinformował, że stan wokalistki jest poważny, ale stabilny. Lekarze pozostają jednak dobrej myśli i przewidują pełny powrót artystki do zdrowia.

Bonnie Tyler trafiła do szpitala w Portugalii

Bonnie Tyler zachorowała podczas pobytu w regionie Algarve w Portugalii. Piosenkarka posiada dom w mieście Faro i właśnie tam została przewieziona do szpitala po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia.

Według medialnych doniesień artystka została hospitalizowana 6 maja. Konieczna okazała się pilna operacja jelit, po której lekarze wprowadzili wokalistkę w stan śpiączki farmakologicznej. Obecnie gwiazda nadal przebywa pod opieką specjalistów w szpitalu w Faro.

Oficjalny komunikat o stanie zdrowia gwiazdy

Rzecznik artystki przekazał mediom nowe informacje dotyczące jej stanu zdrowia. Podkreślono, że mimo ciężkiego stanu lekarze są optymistyczni i spodziewają się pełnego wyzdrowienia wokalistki.

W komunikacie zaznaczono również, że kolejne informacje będą przekazywane opinii publicznej na bieżąco. Fani z całego świata nieustannie wysyłają słowa wsparcia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Fani i gwiazdy wspierają Bonnie Tyler

Po opublikowaniu informacji o hospitalizacji artystki media społecznościowe zalała fala wsparcia dla Bonnie Tyler. Wielu fanów oraz znanych muzyków przesłało wokalistce wiadomości z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Wsparcie okazała między innymi Gloria Gaynor, autorka słynnego hitu „I Will Survive”. Piosenkarka publicznie życzyła Tyler szybkiej rekonwalescencji.

Gitarzysta zespołu Bonnie Tyler, Ed Poole, również zabrał głos, podkreślając, że cała grupa modli się o powrót artystki do zdrowia.

Kim jest Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek lat 80. Światową popularność przyniósł jej legendarny przebój „Total Eclipse of the Heart”, który do dziś pozostaje jednym z największych hitów w historii muzyki pop-rockowej.

Artystka reprezentowała także Wielką Brytanię podczas Eurovision Song Contest 2013. Charakterystyczny, chrypiący głos oraz emocjonalne ballady sprawiły, że Bonnie Tyler zdobyła miliony fanów na całym świecie.

Stan artystki nadal jest monitorowany

Obecnie lekarze nadal monitorują stan zdrowia Bonnie Tyler. Najbliższe dni mają być kluczowe dla dalszej rekonwalescencji gwiazdy.

Fani mają nadzieję, że wokalistka szybko wróci do pełni sił i ponownie pojawi się na scenie. W mediach społecznościowych nie brakuje wpisów podkreślających ogromny wpływ artystki na historię światowej muzyki.

Tagi


Popularne newsy

Mata 2026
NEWS

Mata zapowiada trzy albumy billboardem w centrum Warszawy

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026
NEWS

Alicja Szemplińska zakwalifikowała się do finału Eurowizji 2026

Alicja Szemplinksa eurowizja 2026
NEWS

Alicja Szemplińska coraz bliżej finału Eurowizji 2026. Bukmacherzy dają jej coraz więkse szanse na awans

alicja
NEWS

Alicja Szemplińska z szansą na finał Eurowizji. Bukmacherzy zmieniają prognozy po próbie jurorskiej

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson: „Postanowiłem sprawdzić co można zrobić ze swoim ciałem w 25 dni i dla mnie efekt jest poj*bany”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

„Kanye West to gejowski nazista”. Były chłopak Kim Kardashian nabija się z Ye

Slipknot 1999
NEWS

Clown z Slipknot potrzebuje operacji serca. Muzyk mówi o nagłych stanach: „Czasem czuję, że umieram”

Polecane

CGM
BIG CYC Skiba Karol Makurat

Skiba komentuje ucieczkę Zbigniewa Ziobro do USA. „Dla Polski to ...

"To tchórz i aferzysta"

41 minut temu

NEWS
Evoto

Shakira zaprezentowała fragment hymnu na Mundial 2026. Fani widzą aluz ...

Shakira wraca z mundialowym hymnem

1 godzinę temu

CGM
Ralph Kaminski 2026

Ralph Kaminski pożegnał Stanisławę Celińską: „Z panią Stasią mar ...

Artysta opublikował poruszający wpis

1 godzinę temu

CGM
RodStewart774

Rod Stewart ostro o Donaldzie Trumpie do Króla Karola III: „Post ...

„Stał się kimś innym. Kimś, kogo już nie znam”

2 godziny temu

CGM
Open'er Festival 2025

FKA twigs zagra Josephine Baker w nowej biografii filmowej

Wokalistka rozwija karierę filmową

2 godziny temu

CGM
The Rolling Stones

The Rolling Stones zdradzili tracklistę nowego albumu. Tytuły piosenek ...

Eksperymentalny pomysł na płytę

3 godziny temu