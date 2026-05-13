Shakira zaprezentowała fragment hymnu na Mundial 2026. Fani widzą aluzje do Gerarda Piqué

Shakira ponownie łączy muzykę z piłkarskimi emocjami. Artystka opublikowała fragment nowej piosenki przygotowanej z myślą o 2026 FIFA World Cup. Utwór powstał we współpracy z Burna Boy i już teraz wywołuje ogromne emocje wśród fanów.

W sieci pojawiły się również spekulacje, że tekst nowego hymnu może zawierać subtelne odniesienia do głośnego rozstania wokalistki z Gerard Piqué.

Shakira wraca z mundialowym hymnem

Shakira opublikowała w mediach społecznościowych minutowy fragment nowego utworu, który ma zostać oficjalnie zaprezentowany 14 maja. Na nagraniu artystka występuje wraz z grupą tancerzy na legendarnym stadionie Maracanã Stadium w Rio de Janeiro.

To kolejna piłkarska produkcja w karierze kolumbijskiej gwiazdy. Wcześniej wokalistka podbiła świat przebojem Waka Waka (This Time for Africa), który stał się oficjalnym hymnem mundialu w 2010 roku i do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej kultowych piłkarskich piosenek w historii.

Fani doszukują się aluzji do Gerarda Piqué

Największe zainteresowanie wzbudził fragment tekstu nowego utworu:

„To, co kiedyś cię złamało, uczyniło cię silniejszym. Patrz, jak teraz lecimy, bo wiemy, gdzie jest nasze miejsce”.

Choć słowa utrzymane są w sportowym i motywacyjnym klimacie, wielu fanów uważa, że Shakira ponownie nawiązuje do zakończonego związku z Gerard Piqué.

Relacja artystki i byłego piłkarza od lat była szeroko komentowana przez media. Para rozstała się w 2022 roku po ponad dekadzie związku, a późniejsze utwory Shakiry wielokrotnie odnosiły się do trudnych emocji po rozpadzie relacji.

Burna Boy współtwórcą nowej piosenki

Nowy mundialowy hymn powstał we współpracy z Burna Boy, jednym z najpopularniejszych artystów afrobeatu na świecie. W utworze pojawiają się fragmenty śpiewane nie tylko po angielsku i hiszpańsku, ale również w języku joruba.

Fani zwracają uwagę, że połączenie latynoskiego popu z afrykańskimi rytmami może stać się jednym z największych muzycznych hitów 2026 roku.

„Waka Waka” pozostaje legendą mundiali

Waka Waka (This Time for Africa) do dziś pozostaje najbardziej rozpoznawalnym hymnem piłkarskich mistrzostw świata. Utwór zdobył rekord popularności na platformach streamingowych i został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najczęściej odtwarzana mundialowa piosenka na Spotify.

To właśnie podczas pracy nad klipem do „Waka Waka” Shakira poznała Gerard Piqué. Ich historia przez lata była jedną z najgłośniejszych relacji świata sportu i show-biznesu.

Mundial 2026 odbędzie się w trzech krajach

2026 FIFA World Cup odbędzie się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz Meksyku. Turniej rozpocznie się 11 czerwca 2026 roku w Mexico City.

Eksperci przewidują, że nowy hymn Shakiry może ponownie stać się globalnym fenomenem i jednym z najważniejszych muzycznych symboli nadchodzących mistrzostw świata.