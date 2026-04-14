Rock & Roll Hall of Fame 2026: ogłoszono listę laureatów. Oasis, Wu-Tang Clan i Joy Division/New Order wśród wyróżnionych

Historyczna edycja Rock & Roll Hall of Fame 2026

2026.04.14

Wu-Tang Clan

Ogłoszono oficjalną listę osób i zespołów, które zostaną wprowadzone do Rock & Roll Hall of Fame 2026. Tegoroczna edycja zapisała się w historii przede wszystkim dzięki rekordowej liczbie brytyjskich artystów w kategorii „Performer”. Wśród nich znalazły się takie legendy jak Oasis, Iron Maiden oraz Joy Division/New Order.

Decyzję podjęła komisja złożona z ponad 1200 artystów, historyków muzyki i przedstawicieli branży. Z 17 nominowanych wybrano ostatecznie osiem najważniejszych nazwisk i zespołów.

Kto trafił do Rock & Roll Hall of Fame 2026?

W kategorii „Performer” znaleźli się:

  • Phil Collins
  • Billy Idol
  • Iron Maiden
  • Joy Division/New Order
  • Oasis
  • Sade
  • Luther Vandross
  • Wu-Tang Clan

To właśnie ta kategoria budziła największe emocje, ponieważ łączy artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne – od rocka i metalu po soul i hip-hop.

W kategorii „Early Influence” wyróżniono:

  • Fela Kuti
  • Gram Parsons
  • Queen Latifah
  • MC Lyte
  • Celia Cruz

Natomiast „Musical Excellence” otrzymali:

  • Rick Rubin
  • Linda Creed
  • Arif Mardin
  • Jimmy Miller

Specjalne wyróżnienie Ahmet Ertegun Award trafiło do Ediego Sullivana (pośmiertnie).

Rekord brytyjskich artystów

Edycja 2026 jest wyjątkowa dla brytyjskiej sceny muzycznej – aż sześć zespołów i artystów z Wielkiej Brytanii znalazło się w gronie laureatów. To nowy rekord, który pobił wcześniejsze osiągnięcie z 2019 roku.

Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna selekcja pokazuje ogromny wpływ brytyjskiej muzyki na rozwój światowego rocka i popkultury.

Reakcja Liam Gallaghera i Oasis

Wprowadzenie Oasis do Rock & Roll Hall of Fame spotkało się z dużym zainteresowaniem fanów, ale też samych muzyków. Liam Gallagher odniósł się do wyróżnienia w mediach społecznościowych.

Powiedział:

„Chcę podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Od kiedy byłem dzieckiem i śpiewałem pod prysznicem, marzyłem o tym, żeby pewnego dnia trafić do Rock and Roll Hall of Fame. To prawda – wszystko jest możliwe, jeśli masz marzenia.”

Wcześniej wokalista miał jednak bardziej krytyczne podejście do instytucji, sugerując, że nie zawsze jest ona dla niego ważna. Jego zmienne komentarze pokazują, jak skomplikowana jest relacja artystów z tego typu wyróżnieniami.

Joy Division i New Order jako jeden organizm

Po raz kolejny Joy Division i New Order zostali potraktowani jako jeden wspólny byt artystyczny. To już trzecia nominacja w takim zestawieniu, co pokazuje, jak silnie obie formacje są ze sobą historycznie powiązane.

Peter Hook w przeszłości zwracał uwagę na wewnętrzne napięcia w zespole, sugerując, że brak porozumienia między muzykami może wpływać na ich postrzeganie w takich zestawieniach.

Wu-Tang Clan i wpływ hip-hopu

Wu-Tang Clan po raz pierwszy znaleźli się wśród nominowanych i od razu zostali włączeni do grona laureatów. To symboliczne wyróżnienie dla jednej z najważniejszych grup w historii hip-hopu, która od lat 90. wyznacza standardy gatunku.

