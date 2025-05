Rock for People – festiwal, który wytycza nowe kierunki i nie pozwala się nudzić

fot. Petr Klapper

Ma mocny i zróżnicowany line-up, a wśród uczestników słynie z komfortu. Do tego wprowadza nowatorskie, proekologiczne rozwiązania i istnieje już trzy dekady, co przekłada się na bogate doświadczenie organizatorów. Czeski Rock for People to impreza, którą warto dopisać do swojego festiwalowego lata – tym bardziej, że jest tak blisko nas!

Gwiazdy tuż za polską granicą

Między 11 a 15 czerwca 2025 na terenie nieczynnego lotniska w mieście Hradec Králové w przestrzeni Park 360 zagrają prawdziwe legendy, ale i zespoły kształtujące obecną młodą scenę, alternatywni muzycy oraz całkowicie nowe zjawiska. Wśród headlinerów Rock for People 2025 są metalowi giganci z Avenged Sevenfold, odrodzeni w nowej formie Linkin Park, pionierzy punk-rocka Sex Pistols (odmłodzeni dzięki Frankowi Carterowi na wokalu), królowie melodyjnego hard rocka Guns N’ Roses i od kilku dekad zamaskowani metalowcy z Des Moines, czyli Slipknot. Warto zwrócić też uwagę na występy kontrowersyjnych i mocno zaangażowanych Kneecap, o których powstał niedawno nagradzany film fabularny, czy koncert post-punkowych bristolczyków z IDLES. Nie można pominąć też modnych hitmakerów z Fontaines D.C., czy dziesiątek innych zespołów pokroju English Teacher, Skillet czy Poppy. Doliczcie do tego nieodkryte jeszcze muzyczne perełki, które zagoszczą potem w Waszych playlistach i corocznych podsumowaniach. Przecież po to właśnie jeździmy na festiwale: aby odkrywać!

fot. mat. pras. Guns N’ Roses

Cały line-up jest naprawdę imponujący – na 10 różnych scenach zagra 180 artystów, co nie pozwoli nikomu się nudzić. Jak twierdzi twórca imprezy Michal Thomes, tegoroczny program jest tak opracowany „aby każdy znalazł coś dla siebie, nie nudząc się ani przez chwilę”. Na Rock for People rządzi rock, ale nie jest to tylko rockowa impreza. Dobrze będą bawić się tu zarówno fani lżejszych odmian gitarowej muzyki, gdzie na pierwszy plan wysuwa się gitara akustyczna, jak i miłośnicy metalu i post-punku. Swoich idoli znają też ludzie gustujący w popie czy hip-hopie. Gwiazdy światowego formatu, przeplatają się w line-upie z alternatywnymi zjawiskami, a młode zespoły mają szansę pokazać się na mniejszych scenach i zaprezentować przed czeską (i nie tylko) publicznością. Festiwal słynie zresztą ze wspierania początkujących talentów, z dużym naciskiem na te lokalne, które dzięki wsparciu Rock for People rozkręcają potem swoje kariery i wracają na imprezę na większe sceny.

Tradycja i doświadczenie

Ta edycja jest bardzo ważna – Rock for People kończy w tym roku 30 lat. Pierwszy raz fani muzyki bawili się pod kultowym logo w 1995 roku i od tego czasu przez sceny imprezy przewinęły się tysiące artystów, zarówno zagranicznych, jak i czeskich oraz słowackich. Fanów, którzy przynajmniej raz byli na RfP, trudno policzyć. Co roku do Park 360, wielofunkcyjnej, autorskiej przestrzeni służącej uczestnikom festiwalu, przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób. W jubileuszowej edycji ma wziąć udział rekordowe 50 tysięcy uczestników, co naprawdę może robić wrażenie, kiedy popatrzy się na inne duże europejskie festiwale. Rock for People nie tylko im dorównuje, ale i na wielu poziomach przewyższa. Wszystko dlatego, że organizatorzy słuchają potrzeb fanów i co roku proponują kolejne rozwiązania zwiększające komfort słuchania muzyki na żywo.

Festiwal, który się troszczy

Podobnie jak lista artystów długa jest lista atrakcji i rozwiązań oferowanych uczestnikom, którzy przybędą w czerwcu do Park 360. Wszystko to przekłada się na niezwykłe doświadczenie zwane Rock for People. „W tym roku kładziemy również duży nacisk na aspekt wizualny terenu festiwalu. Mamy wiele do zaoferowania fanom i możemy im obiecać naprawdę niezapomniane wrażenia” – przekonuje cytowany wcześniej Michal Thomes. W tym roku zobaczymy jeszcze więcej neonów, świateł i atrakcji, pod którymi uczestnicy lubią się spotykać i fotografować. Będą pokazy mody, stoiska z merchem, niezapomniany performance, technologia i wszystko, co można sobie wymarzyć, aby dobrze się bawić między koncertami. Ale oprócz spraw wizualnych, zatroszczono się także o rzeczy związane z wygodą i bezpieczeństwem. Dzięki temu, że organizatorzy RfP posiadają długoterminową dzierżawę Parku 360, nie zostawili niczego na ostatnią chwilę i mogli przygotowywać teren od miesięcy. Na przykład zwiększyć pojemność imprezy do 50 tys. odwiedzających. Poza tym rozbudowano przestrzeń sceniczną (o m.in. scenę zasilaną energią słoneczną) i postawiono na relaks. Na terenie Parku 360 znajdują się chilloutowe strefy dla publiczności w postaci hangarów, gdzie znajdują się strefa gamingowa, restauracje i śniadaniownie – to nie bary szybkiej obsługi czy foodtrucki, tu naprawdę zjeść można w luksusowych warunkach na prawdziwych porcelanowych talerzach z filiżanką kawy w dłoni!

Ekologia i zrównoważony rozwój

Zgodnie z najnowszymi trendami obowiązującymi na światowych festiwalach duży nacisk położono na przebudowę sanitariatów, w tym wprowadzenie kilkudziesięciu nowych toalet i pryszniców. Zadbano o ekologię, a zrównoważony rozwój to element, którego nie brakuje na Rock for People. Na festiwalu recyklingowane są odpady (aż 17 frakcji!), pojawiają się ekologiczne strefy kompostowalne i ponownie wykorzystywana jest szara woda z pryszniców, służąc jako woda techniczna. Mnóstwo małych i dużych usprawnień i nowatorskich decyzji składa się w całość, która tworzy jedno z najlepszych wydarzeń w tej części Europy. Bo Rock for People to nie jest po prostu „festiwal”. To wspólnota ludzi, którzy chcą się dobrze bawić i chłonąc imprezową atmosferę, nie rezygnując z bezpieczeństwa, akceptacji, tolerancji i najwyższej jakości.