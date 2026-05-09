Rihanna wytaułowała sobie rysunki swoich dzieci

Rihanna ponownie przyciągnęła uwagę mediów, tym razem nie muzyką ani modą, lecz osobistym gestem rodzinnym. Artystka zdecydowała się na tatuaż inspirowany rysunkami swoich dzieci, co szybko stało się viralem w mediach społecznościowych.

Tatuaż inspirowany dziecięcą twórczością

Nowy tatuaż Rihanna powstał na podstawie rysunku stworzonego przez jej dzieci. Artystka przekazała kartkę z dziecięcymi „bazgrołami” do tatuażysty, który przeniósł projekt na jej skórę.

Wzór został umieszczony za kolanem i przedstawia abstrakcyjne linie inspirowane dziecięcą twórczością. Oryginalny rysunek był kolorowy, jednak tatuaż wykonano w klasycznej czerni.

Rodzinny gest i symbolika

Rihanna od lat znana jest z tego, że łączy życie prywatne z artystycznym wizerunkiem. Tym razem postawiła jednak na bardzo osobisty symbol — pamiątkę po dzieciach, która ma dla niej znaczenie emocjonalne, a nie wyłącznie estetyczne.

Wspólnie z raperem A$AP Rocky wychowuje trójkę dzieci, które są jeszcze w wieku przedszkolnym. Gest artystki został odebrany jako ciepły i rodzinny akcent w jej publicznym wizerunku.

Fani reagują na nowy tatuaż

Nowy tatuaż Rihanna szybko obiegł internet, a fani podkreślali jego symboliczny i emocjonalny charakter. W komentarzach dominowały opinie, że to jeden z najbardziej osobistych i „sentymentalnych” tatuaży w jej kolekcji.

Wielu obserwatorów zwróciło uwagę, że gwiazda coraz częściej pokazuje się nie tylko jako ikona popkultury i biznesu, ale także jako matka skupiona na rodzinie.