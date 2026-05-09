CGM

Rihanna wytaułowała sobie rysunki swoich dzieci

Dziecięce „bazgroły” na ciele gwiazdy

2026.05.09

opublikował:

Rihanna 2025 Instagram badgalriri

Rihanna ponownie przyciągnęła uwagę mediów, tym razem nie muzyką ani modą, lecz osobistym gestem rodzinnym. Artystka zdecydowała się na tatuaż inspirowany rysunkami swoich dzieci, co szybko stało się viralem w mediach społecznościowych.

Tatuaż inspirowany dziecięcą twórczością

Nowy tatuaż Rihanna powstał na podstawie rysunku stworzonego przez jej dzieci. Artystka przekazała kartkę z dziecięcymi „bazgrołami” do tatuażysty, który przeniósł projekt na jej skórę.

Wzór został umieszczony za kolanem i przedstawia abstrakcyjne linie inspirowane dziecięcą twórczością. Oryginalny rysunek był kolorowy, jednak tatuaż wykonano w klasycznej czerni.

Rodzinny gest i symbolika

Rihanna od lat znana jest z tego, że łączy życie prywatne z artystycznym wizerunkiem. Tym razem postawiła jednak na bardzo osobisty symbol — pamiątkę po dzieciach, która ma dla niej znaczenie emocjonalne, a nie wyłącznie estetyczne.

Wspólnie z raperem A$AP Rocky wychowuje trójkę dzieci, które są jeszcze w wieku przedszkolnym. Gest artystki został odebrany jako ciepły i rodzinny akcent w jej publicznym wizerunku.

Fani reagują na nowy tatuaż

Nowy tatuaż Rihanna szybko obiegł internet, a fani podkreślali jego symboliczny i emocjonalny charakter. W komentarzach dominowały opinie, że to jeden z najbardziej osobistych i „sentymentalnych” tatuaży w jej kolekcji.

Wielu obserwatorów zwróciło uwagę, że gwiazda coraz częściej pokazuje się nie tylko jako ikona popkultury i biznesu, ale także jako matka skupiona na rodzinie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bang Bang Tattoo (@bangbangnyc)

Tagi


Popularne newsy

unnamed(2)
NEWS

Roxie połączyła siły z Whitem 2115. Singiel „Chciałam Ciebie więcej” zapowiada album „Błękit”

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2
NEWS

Taco Hemingway udzielił wywiadu i wytłumaczył błędy na swoim albumie. „To się nie zgadza, bo bohater jest naj*bany”

lil narcyz YT
NEWS

Policja zabrała głos w sprawie śmierci Lil Narcyza. 23-latek znaleziony martwy w Chorwacji

galeria wydarzenia 2
NEWS

Już dziś odbędzie się Circoloco Warsaw. Legenda Ibizy zagra w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Josef Bratan
NEWS

Fame ujawniło film z bójki Josefa Bratana z Taazym. „To jest parówa”

alicja
NEWS

Eurowizja 2026: Pierwsze nagranie z próby Alicji Szemplińskiej robi wrażenie

Artur_Rojek_Fot._Daniel_Jaroszek_1
NEWS

Artur Rojek o przeszłości, wstydzie i kompleksach. Nowy singiel zapowiada ważny powrót

Polecane

CGM
KanyeWest5

Seth Rogen i Jon Stewart: „Pierdo*ić Kanye Westa”

Dwóch amerykańskich gwiazdorów ostro o raperze

3 godziny temu

CGM
__OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_KENDRICK_LAMAR_1-30

Kendrick Lamar wraca do szkoły w Compton. Towarzyszą mu Dr. Dre i will ...

Symboliczny przekaz dla młodych ludzi

4 godziny temu

CGM
Julia Wieniawa foto @piotr_tarasewicz-26

Filip Dudkiewicz, tancerz Julii Wieniawy w teledysku Harry’ego Stylesa ...

Sukces, który może otworzyć nowe drzwi

4 godziny temu

CGM
Blanka fot. Wania

Blanka nie zasługuje na bycie jurorką w „The Voice Kids? Piosenk ...

Krytyka w sieci po ogłoszeniu Blanki jako trenerki

4 godziny temu

CGM
Fagata 2026 Ig

Burza po ogłoszeniu Fagaty na Juwenaliach Częstochowskich. „Szat ...

"Wstyd na całą Polskę"

5 godzin temu

CGM
Josef Bratan

Fame ujawniło film z bójki Josefa Bratana z Taazym. „To jest par ...

Skandal po walce Alberto z Taazym

5 godzin temu