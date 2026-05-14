Rihanna i A$AP Rocky przeżyli chwile grozy. „Strzelają do nas!” – miała krzyczeć Riri

Nowe dokumenty ujawniają szczegóły strzelaniny

2026.05.14

rihanna official

Rihanna i A$AP Rocky znaleźli się w centrum dramatycznych wydarzeń po ujawnieniu nowych dokumentów sądowych dotyczących strzelaniny przy ich posiadłości w Los Angeles.

Według relacji artystki sytuacja była niezwykle niebezpieczna, a w trakcie ataku miała krzyczeć do partnera: „Strzelają do nas!”.

Sprawa ponownie wzbudziła ogromne zainteresowanie amerykańskich mediów.

Strzały padły przy luksusowej posiadłości gwiazd

Do incydentu doszło w marcu w rezydencji pary znajdującej się w dzielnicy Beverly Crest w Los Angeles.

Z dokumentów sądowych wynika, że podczas ataku Rihanna oraz A$AP Rocky przebywali w zaparkowanej przed domem przyczepie Airstream.

Po usłyszeniu strzałów wokalistka miała zepchnąć śpiącego partnera na podłogę, próbując ochronić go przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

W domu znajdowały się dzieci i matka Rihanny

Prokuratura twierdzi, że w trakcie strzelaniny w głównym budynku przebywały również dzieci pary oraz matka Rihanna.

Śledczy podają, że w posiadłość mogło trafić nawet dziesięć pocisków.

Para miała później zauważyć ślady po kulach na przedniej szybie przyczepy, w której się znajdowali.

Policja szybko zatrzymała podejrzaną

Według amerykańskich mediów podejrzana o przeprowadzenie ataku kobieta uciekła z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem policji.

Funkcjonariusze mieli jednak szybko ją namierzyć i zatrzymać w pobliżu rezydencji.

Osobą oskarżoną w sprawie jest Ivanna Lisette Ortiz, której postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kilku przestępstw związanych z użyciem broni palnej.

Podejrzana zaprzecza części zarzutów

Podczas rozprawy Ivanna Lisette Ortiz miała częściowo zaprzeczyć oskarżeniom. Według relacji sądowych kobieta twierdziła, że „nie próbowała nikogo zamordować”.

Rihanna zeznała natomiast policji, że wcześniej nie znała podejrzanej.

Fani zaniepokojeni bezpieczeństwem gwiazd

Informacje o strzelaninie wywołały ogromne poruszenie wśród fanów Rihanna i A$AP Rocky.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy wyrażających szok i wsparcie dla pary. Internauci zwracają uwagę, że nawet największe gwiazdy światowej muzyki coraz częściej stają się ofiarami niebezpiecznych incydentów związanych z bezpieczeństwem prywatnym.

Na razie nie ujawniono dalszych szczegółów dotyczących motywów działania podejrzanej.

