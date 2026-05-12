Podczas występu Izraela na Eurowizji publiczność nie zawiodła i skandowała „Wolna Palestyna!”

Noam Bettan wybuczany przez publiczność

2026.05.13

Noam Bettan Izrael Eurowizja 2026

Tegoroczna Eurowizja 2026 od początku wzbudza ogromne emocje i kontrowersje. Wszystko za sprawą udziału Izraela w konkursie oraz narastających protestów związanych z konfliktem w Strefie Gazy. Podczas wtorkowego półfinału sytuacja ponownie stała się napięta, gdy reprezentant Izraela pojawił się na scenie.

Występ Noam Bettan został przyjęty przez część publiczności głośnym buczeniem oraz okrzykami „Wolna Palestyna”.

Burzliwy półfinał Eurowizji 2026

Do incydentu doszło podczas pierwszego półfinału Eurowizji organizowanej w Wiedniu. Reprezentant Izraela wykonał utwór „Michelle”, jednak reakcja widowni szybko zwróciła uwagę mediów oraz internautów.

Choć oficjalna transmisja telewizyjna częściowo wyciszyła dźwięki z hali, nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują, że:

  • w arenie było słychać buczenie,
  • pojawiły się okrzyki „Free Palestine”,
  • a atmosfera podczas występu była wyjątkowo napięta.

Kontrowersje wokół udziału Izraela

Od wielu miesięcy udział Izraela w Eurowizji 2026 wywołuje protesty części fanów konkursu. Krytycy Europejskiej Unii Nadawców zwracają uwagę na decyzję o dopuszczeniu kraju do rywalizacji mimo trwającego konfliktu w Strefie Gazy.

W mediach społecznościowych regularnie pojawiają się wezwania do:

  • bojkotu konkursu,
  • wycofania Izraela z Eurowizji,
  • oraz protestów podczas transmisji i koncertów.

Pięć krajów wycofało się z Eurowizji 2026

Tegoroczna edycja konkursu jest jedną z najmniejszych od ponad 20 lat. W geście protestu z udziału lub transmisji wydarzenia zrezygnowały:

  • Hiszpania,
  • Holandia,
  • Islandia,
  • Irlandia,
  • oraz Słowenia.

Część państw zdecydowała się także nie pokazywać konkursu w telewizji publicznej.

EBU pod ostrzałem krytyki

Europejska Unia Nadawców (EBU), organizator konkursu, spotyka się z falą krytyki ze strony części widzów oraz artystów. W komentarzach często pojawia się porównanie do sytuacji Rosji, która została wykluczona z konkursu po agresji na Ukrainę.

Krytycy zarzucają organizatorom stosowanie podwójnych standardów i brak konsekwencji w podejmowanych decyzjach politycznych.

