Ray J sugeruje, że matka Kim Kardashian mogłaby zlecić atak na niego

Ray J ponownie wywołał ogromne kontrowersje po swoich najnowszych wypowiedziach dotyczących Kris Jenner. W trakcie wywiadu artysta zasugerował, że celebrytka mogłaby próbować mu zaszkodzić w związku z trwającym konfliktem prawnym dotyczącym rodziny Kardashianów.
Słowa muzyka błyskawicznie obiegły amerykańskie media i wywołały falę komentarzy w internecie.
Ray J sugeruje, że Kris Jenner mogłaby „zlecić atak”
Podczas występu w programie „The Jason Lee Show” Ray J przyznał, że pozostaje „w gotowości” w związku z procesem przeciwko Kris Jenner oraz Kim Kardashian.
W trakcie rozmowy prowadzący zapytał artystę, czy uważa, że Kris Jenner mogłaby zapłacić komuś za zrobienie mu krzywdy.
Ray J odpowiedział, że „nie wyklucza” takiej możliwości.
Fragment wywiadu natychmiast stał się viralem w mediach społecznościowych.
Otoczenie Kris Jenner odpowiada na oskarżenia
Źródła związane z Kris Jenner stanowczo zaprzeczyły słowom muzyka. Według informacji przekazywanych amerykańskim mediom celebrytka nie zamierza angażować się w podobne wypowiedzi i traktuje oskarżenia jako całkowicie nieprawdziwe.
Osoby z otoczenia rodziny Kardashianów twierdzą również, że wypowiedzi Ray J są próbą podgrzania medialnego zainteresowania wokół trwającego konfliktu.
Trwa konflikt prawny Ray J z rodziną Kardashianów
Spór pomiędzy Ray J a rodziną Kardashianów trwa już od dłuższego czasu.
Kim Kardashian oraz Kris Jenner pozwały muzyka za zniesławienie po tym, jak publicznie sugerował, że były prowadzone wobec nich działania związane z racketeeringiem.
W odpowiedzi Ray J złożył kontrpozew. Twierdzi w nim, że rodzina Kardashianów naruszyła wcześniejsze porozumienie dotyczące słynnej sekstaśmy poprzez wielokrotne poruszanie tego tematu w reality show The Kardashians.
Sprawa trafi do arbitrażu
Niedawno sąd zdecydował, że kontrpozew Ray J zostanie skierowany do arbitrażu, natomiast sprawa o zniesławienie wniesiona przez Kim Kardashian i Kris Jenner nadal będzie rozpatrywana w sądzie.
To kolejny etap bardzo medialnego konfliktu, który od miesięcy przyciąga uwagę amerykańskich tabloidów oraz fanów rodziny Kardashianów.
Internauci podzieleni po wypowiedzi Ray J
Po publikacji wywiadu internet szybko podzielił się na dwa obozy. Część internautów uznała wypowiedzi Ray J za przesadzone i nieodpowiedzialne, inni twierdzą jednak, że konflikt pomiędzy muzykiem a rodziną Kardashianów od dawna jest wyjątkowo napięty.
Na razie żadna ze stron nie zapowiedziała zakończenia sporu.