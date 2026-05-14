Ray J sugeruje, że matka Kim Kardashian mogłaby zlecić atak na niego

Ray J ponownie wywołał ogromne kontrowersje po swoich najnowszych wypowiedziach dotyczących Kris Jenner. W trakcie wywiadu artysta zasugerował, że celebrytka mogłaby próbować mu zaszkodzić w związku z trwającym konfliktem prawnym dotyczącym rodziny Kardashianów.

Słowa muzyka błyskawicznie obiegły amerykańskie media i wywołały falę komentarzy w internecie.

Ray J sugeruje, że Kris Jenner mogłaby „zlecić atak”

Podczas występu w programie „The Jason Lee Show” Ray J przyznał, że pozostaje „w gotowości” w związku z procesem przeciwko Kris Jenner oraz Kim Kardashian.

W trakcie rozmowy prowadzący zapytał artystę, czy uważa, że Kris Jenner mogłaby zapłacić komuś za zrobienie mu krzywdy.

Ray J odpowiedział, że „nie wyklucza” takiej możliwości.

Fragment wywiadu natychmiast stał się viralem w mediach społecznościowych.

Otoczenie Kris Jenner odpowiada na oskarżenia

Źródła związane z Kris Jenner stanowczo zaprzeczyły słowom muzyka. Według informacji przekazywanych amerykańskim mediom celebrytka nie zamierza angażować się w podobne wypowiedzi i traktuje oskarżenia jako całkowicie nieprawdziwe.

Osoby z otoczenia rodziny Kardashianów twierdzą również, że wypowiedzi Ray J są próbą podgrzania medialnego zainteresowania wokół trwającego konfliktu.

Trwa konflikt prawny Ray J z rodziną Kardashianów

Spór pomiędzy Ray J a rodziną Kardashianów trwa już od dłuższego czasu.

Kim Kardashian oraz Kris Jenner pozwały muzyka za zniesławienie po tym, jak publicznie sugerował, że były prowadzone wobec nich działania związane z racketeeringiem.

W odpowiedzi Ray J złożył kontrpozew. Twierdzi w nim, że rodzina Kardashianów naruszyła wcześniejsze porozumienie dotyczące słynnej sekstaśmy poprzez wielokrotne poruszanie tego tematu w reality show The Kardashians.

Sprawa trafi do arbitrażu

Niedawno sąd zdecydował, że kontrpozew Ray J zostanie skierowany do arbitrażu, natomiast sprawa o zniesławienie wniesiona przez Kim Kardashian i Kris Jenner nadal będzie rozpatrywana w sądzie.

To kolejny etap bardzo medialnego konfliktu, który od miesięcy przyciąga uwagę amerykańskich tabloidów oraz fanów rodziny Kardashianów.

Internauci podzieleni po wypowiedzi Ray J

Po publikacji wywiadu internet szybko podzielił się na dwa obozy. Część internautów uznała wypowiedzi Ray J za przesadzone i nieodpowiedzialne, inni twierdzą jednak, że konflikt pomiędzy muzykiem a rodziną Kardashianów od dawna jest wyjątkowo napięty.

Na razie żadna ze stron nie zapowiedziała zakończenia sporu.