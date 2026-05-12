Incydent na koncercie Malika Montany we Wrocławiu. Raper przerwał występ i ostrzegł fanów

Podczas jednego z koncertów w ramach wrocławskich juwenaliów doszło do niebezpiecznego incydentu, który przerwał występ Malika Montany. Sytuacja wywołała natychmiastową reakcję artysty i ochrony, a nagrania z wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe.

Wtargnięcie na scenę podczas koncertu

Do zdarzenia doszło 8 maja podczas występu Malika Montany, który był jedną z głównych gwiazd juwenaliów we Wrocławiu. W trakcie koncertu jeden z uczestników wydarzenia przedarł się przez zabezpieczenia i ochronę, a następnie wbiegł bezpośrednio na scenę.

Mężczyzna próbował podejść do rapera i zrobić sobie z nim zdjęcie, przerywając występ i wywołując chaos wśród ochrony oraz publiczności.

Natychmiastowa reakcja artysty

Malik Montana przerwał koncert i natychmiast zareagował na sytuację. Po chwili na scenie pojawiła się ochrona, która wyprowadziła nieproszonego gościa.

Zdarzenie zostało szybko opanowane, jednak występ został na moment wstrzymany.

Ostrzeżenie ze sceny: „To się może źle skończyć”

Po uspokojeniu sytuacji Malik Montana zwrócił się bezpośrednio do publiczności. Jego słowa miały charakter ostrzegawczy i dotyczyły bezpieczeństwa podczas koncertów.

Raper powiedział:

„Stop, stop, stop. Słuchajcie, na przyszłość — nie róbcie takich rzeczy, bo to się może źle skończyć dla kogokolwiek.”

Apel miał przypomnieć fanom, że wtargnięcie na scenę może być niebezpieczne zarówno dla artysty, jak i uczestników wydarzenia.