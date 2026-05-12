Nie żyje Stanisława Celińska. Wybitna artystka miała 79 lat

Zmarła Stanisława Celińska – jedna z najwybitniejszych i najbardziej charakterystycznych postaci polskiego teatru, filmu i muzyki. Informację o śmierci artystki potwierdził jej menadżer Maciej Muraszko. Aktorka miała 79 lat.
Wiadomość o odejściu Celińskiej poruszyła środowisko artystyczne i tysiące widzów, którzy przez dekady śledzili jej niezwykłą karierę teatralną, filmową i muzyczną.
Odejście jednej z ikon polskiej kultury
Informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej została opublikowana również w mediach społecznościowych prowadzonych przez osoby współpracujące z artystką.
We wzruszającym wpisie podkreślono jej wyjątkową osobowość, ogromną wrażliwość i duchowość. Dla wielu była nie tylko wybitną aktorką, ale także symbolem autentyczności i artystycznej odwagi.
Kim była Stanisława Celińska?
Stanisława Celińska urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w 1969 roku pod opieką legendarnej pedagog Ryszarda Hanin.
Jeszcze przed dyplomem zadebiutowała na scenie warszawskiego Teatru Współczesnego, rozpoczynając karierę, która trwała ponad pięć dekad.
Występowała m.in. w:
- Teatrze Współczesnym,
- Teatrze Nowym,
- Teatrze Dramatycznym,
- Teatrze Studio,
- TR Warszawa,
- Teatrze Kwadrat.
Pracowała z najwybitniejszymi reżyserami polskiego teatru, takimi jak:
- Andrzej Wajda,
- Jerzy Grzegorzewski,
- Tadeusz Łomnicki,
- Erwin Axer.
Wielka kariera filmowa
Debiut filmowy Celińskiej przypadł na rok 1970 w filmie Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy. Jej rola została bardzo wysoko oceniona zarówno przez polskich, jak i zagranicznych krytyków.
Na przestrzeni lat stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji filmowych i serialowych.
Wystąpiła m.in. w:
- Nie ma róży bez ognia,
- Noce i dnie,
- Panny z Wilka,
- Katyń,
- Pieniądze to nie wszystko.
Ogromną popularność przyniosły jej także role serialowe, zwłaszcza w kultowych produkcjach:
- Alternatywy 4,
- Zmiennicy.
Jej bohaterki często łączyły humor, ciepło i charakterystyczną autentyczność, dzięki której była tak ceniona przez widzów.
Sukcesy muzyczne i wyjątkowy głos
Obok aktorstwa Stanisława Celińska rozwijała również karierę muzyczną. W 1969 roku wygrała konkurs „Debiuty” podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
W kolejnych latach stała się jedną z najważniejszych postaci piosenki aktorskiej w Polsce.
Szczególny sukces odniosły jej późniejsze albumy:
- Nowa Warszawa,
- Atramentowa…,
- Uwierz.
Płyta „Atramentowa…” osiągnęła status podwójnej platyny i stała się jednym z największych sukcesów muzycznych w jej karierze.
Artystka o niezwykłej wszechstronności
Stanisława Celińska była artystką wyjątkową – równie przekonującą w dramacie, komedii, teatrze, filmie i muzyce. Publiczność ceniła ją za:
- autentyczność,
- emocjonalność,
- charakterystyczny głos,
- ogromną sceniczną charyzmę.
Przez lata pozostawała jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej kultury.