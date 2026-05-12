Nie żyje Stanisława Celińska. Wybitna artystka miała 79 lat

2026.05.12

Zmarła Stanisława Celińska – jedna z najwybitniejszych i najbardziej charakterystycznych postaci polskiego teatru, filmu i muzyki. Informację o śmierci artystki potwierdził jej menadżer Maciej Muraszko. Aktorka miała 79 lat.

Wiadomość o odejściu Celińskiej poruszyła środowisko artystyczne i tysiące widzów, którzy przez dekady śledzili jej niezwykłą karierę teatralną, filmową i muzyczną.

Odejście jednej z ikon polskiej kultury

Informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej została opublikowana również w mediach społecznościowych prowadzonych przez osoby współpracujące z artystką.

We wzruszającym wpisie podkreślono jej wyjątkową osobowość, ogromną wrażliwość i duchowość. Dla wielu była nie tylko wybitną aktorką, ale także symbolem autentyczności i artystycznej odwagi.

Kim była Stanisława Celińska?

Stanisława Celińska urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w 1969 roku pod opieką legendarnej pedagog Ryszarda Hanin.

Jeszcze przed dyplomem zadebiutowała na scenie warszawskiego Teatru Współczesnego, rozpoczynając karierę, która trwała ponad pięć dekad.

Występowała m.in. w:

  • Teatrze Współczesnym,
  • Teatrze Nowym,
  • Teatrze Dramatycznym,
  • Teatrze Studio,
  • TR Warszawa,
  • Teatrze Kwadrat.

Pracowała z najwybitniejszymi reżyserami polskiego teatru, takimi jak:

  • Andrzej Wajda,
  • Jerzy Grzegorzewski,
  • Tadeusz Łomnicki,
  • Erwin Axer.

Wielka kariera filmowa

Debiut filmowy Celińskiej przypadł na rok 1970 w filmie Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy. Jej rola została bardzo wysoko oceniona zarówno przez polskich, jak i zagranicznych krytyków.

Na przestrzeni lat stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji filmowych i serialowych.

Wystąpiła m.in. w:

  • Nie ma róży bez ognia,
  • Noce i dnie,
  • Panny z Wilka,
  • Katyń,
  • Pieniądze to nie wszystko.

Ogromną popularność przyniosły jej także role serialowe, zwłaszcza w kultowych produkcjach:

  • Alternatywy 4,
  • Zmiennicy.

Jej bohaterki często łączyły humor, ciepło i charakterystyczną autentyczność, dzięki której była tak ceniona przez widzów.

Sukcesy muzyczne i wyjątkowy głos

Obok aktorstwa Stanisława Celińska rozwijała również karierę muzyczną. W 1969 roku wygrała konkurs „Debiuty” podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

W kolejnych latach stała się jedną z najważniejszych postaci piosenki aktorskiej w Polsce.

Szczególny sukces odniosły jej późniejsze albumy:

  • Nowa Warszawa,
  • Atramentowa…,
  • Uwierz.

Płyta „Atramentowa…” osiągnęła status podwójnej platyny i stała się jednym z największych sukcesów muzycznych w jej karierze.

Artystka o niezwykłej wszechstronności

Stanisława Celińska była artystką wyjątkową – równie przekonującą w dramacie, komedii, teatrze, filmie i muzyce. Publiczność ceniła ją za:

  • autentyczność,
  • emocjonalność,
  • charakterystyczny głos,
  • ogromną sceniczną charyzmę.

Przez lata pozostawała jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej kultury.

