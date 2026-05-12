Producent Death Row Records pozywa spadkobierców Tupaca Shakura. Chodzi o niewypłacone tantiemy

foto: mat. pras.

Spór wokół dorobku muzycznego Tupaca Shakura ponownie wraca na wokandę. Tym razem sprawa dotyczy roszczeń finansowych wysuniętych przez producenta Daza Dillinger’a, który twierdzi, że nie otrzymał należnych mu tantiem za współtworzone utwory.

O co chodzi w pozwie?

Daz Dillinger, znany z działalności w Death Row Records, złożył pozew przeciwko spadkobiercom Tupaca Shakura. Według dokumentów, które trafiły do mediów, sprawa dotyczy niewypłaconych tantiem za ponad kilkanaście utworów, przy których miał współpracować jako współautor i producent.

W centrum sporu znajdują się także utwory z jednego z najważniejszych albumów w historii rapu – All Eyez on Me z 1996 roku.

Utwory objęte roszczeniami

Wśród wymienionych przez Daza Dillinger’a znajdują się m.in.:

Ambitionz az a Ridah

Skandalouz

Got My Mind Made Up

2 of Amerikaz Most Wanted

I Ain’t Mad at Cha

Album All Eyez on Me był jednym z najbardziej wpływowych projektów lat 90. i przez lata utrzymywał status kultowego w historii hip-hopu.

Zarzuty wobec spadkobierców Tupaca

Sprawa dotyczy majątku zarządzanego przez Amaru Entertainment, firmę założoną w 1997 roku przez matkę rapera – Afeni Shakur.

Dillinger twierdzi, że:

ostatnio otrzymał około 91 tys. dolarów,

nie otrzymał pełnych zestawień rozliczeniowych,

podejrzewa, że część należnych mu pieniędzy została niewypłacona.

W pozwie domaga się pełnego audytu finansowego oraz wypłaty zaległych tantiem wraz z odszkodowaniem.

Tło konfliktu-– historia sporów

To nie pierwszy konflikt między obiema stronami. W 2001 roku Afeni Shakur wniosła pozew przeciwko Dillingerowi, zarzucając mu nielegalne przetrzymywanie i groźbę ujawnienia niewydanych nagrań Tupaca. Sprawa została zakończona ugodą w 2002 roku.

Obecny pozew pokazuje, że relacje między stronami pozostają napięte mimo upływu lat.

Znaczenie sprawy dla branży muzycznej

Spór o tantiemy w tym przypadku dotyczy nie tylko indywidualnych roszczeń, ale również szerszego problemu:

praw autorskich w muzyce hip-hopowej,

rozliczeń producentów i współautorów,

zarządzania spuścizną artystów po ich śmierci.

Takie sprawy często stają się precedensem w branży muzycznej, szczególnie gdy dotyczą tak ikonicznych postaci jak Tupac Shakur.

Dziedzictwo Tupaca Shakura

Tupac Shakur pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii muzyki rap. Jego twórczość nadal generuje ogromne przychody, a prawa do jego katalogu są regularnie przedmiotem sporów prawnych.

Album All Eyez on Me jest jednym z najlepiej sprzedających się albumów rapowych w historii i do dziś ma ogromne znaczenie kulturowe.