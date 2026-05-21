Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arenie Kraków – Białas, Kaz Bałagane i Paluch na jednej scenie

Foto: D. Czerny

Już 24 października 2026 roku w TAURON Arena Kraków odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla fanów polskiego rapu – Red Bull 64 Bars Live. Kultowy format znany dotychczas głównie z internetu po raz pierwszy w Polsce przenosi się ze studia na wielką scenę. Na żywo wystąpią m.in. Białas, Kaz Bałagane oraz Paluch.

Bilety na wydarzenie są dostępne na stronie Red Bull Polska.

Red Bull 64 Bars Live – rap bez kompromisów

Red Bull 64 Bars to globalna seria rapowa, która od lat przyciąga uwagę fanów hip-hopu na całym świecie. Formuła jest prosta: 64 wersy czystego rapu bez refrenów i zbędnych dodatków. Liczy się wyłącznie tekst, flow, autentyczność i charyzma artysty.

Projekt powstał w 2015 roku w Auckland z inicjatywy rapera David Dallas. Format szybko zdobył popularność w takich krajach jak Australia, Japonia, Niemcy, Indie czy Włochy.

Polska edycja Red Bull 64 Bars podbija YouTube

Polska wersja Red Bull 64 Bars zadebiutowała w 2024 roku i niemal od razu stała się jednym z najgłośniejszych projektów na polskiej scenie rapowej. Kolejne odcinki zdobywały milionowe wyświetlenia na YouTube, a występy artystów były szeroko komentowane przez fanów hip-hopu.

Teraz organizatorzy robią kolejny krok i przenoszą format na scenę live. Polska jest drugim krajem na świecie – po Włoszech – który organizuje pełnowymiarowe wydarzenie Red Bull 64 Bars przed publicznością.

Białas, Kaz Bałagane i Paluch otwierają lineup wydarzenia

Pierwszymi potwierdzonymi artystami Red Bull 64 Bars Live są trzy mocne nazwiska polskiego rapu.

Białas na Red Bull 64 Bars Live

Białas to jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce, producent muzyczny oraz współzałożyciel SBM Label. W swoim odcinku Red Bull 64 Bars odpowiadał zarówno za rap, jak i produkcję numeru. Jego występ spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Podczas koncertu w Krakowie fani usłyszą zarówno numer z Red Bull 64 Bars, jak i największe utwory z repertuaru artysty.

Kaz Bałagane wystąpi w TAURON Arenie Kraków

Kaz Bałagane, nazywany przez fanów „Księciem nieporządku”, to autor kultowych albumów takich jak „Narkopop” czy „A nie mówiłem?”. W Red Bull 64 Bars zaprezentował mocny, bezkompromisowy numer na bicie duetu DR AP & 2LATEFOR.

Jego koncert podczas Red Bull 64 Bars Live ma być jednym z najmocniejszych punktów wydarzenia.

Paluch zagra na żywo swoje 64 wersy

Paluch od lat należy do czołówki polskiego rapu. Autor albumów „Biuro Ochrony Rapu”, „Ostatni krzyk osiedla” czy „Czerwony dywan” również pojawi się na scenie TAURON Areny Kraków.

Raper wykona na żywo swój numer przygotowany specjalnie do serii Red Bull 64 Bars oraz wybrane klasyczne kawałki ze swojej dyskografii.

Kolejni artyści zostaną ogłoszeni wkrótce

Organizatorzy zapowiadają, że pełny lineup Red Bull 64 Bars Live będzie ujawniany stopniowo w najbliższych tygodniach. Wydarzenie ma połączyć energię koncertu rapowego z klimatem kultowej serii internetowej, której fanom zależy przede wszystkim na surowych wersach i autentycznym przekazie.

To będzie jedyna okazja, aby zobaczyć artystów w takiej formule i repertuarze na jednej scenie.

RED BULL 64 BARS LIVE – BIAŁAS, KAZ BAŁAGANE I PALUCH OTWIERAJĄ LINE-UP #RedBull64Bars #Paluch #KazBalagane#Bialas

♬ original sound – CGM.PL