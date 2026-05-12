Fejká, RYSY, Gooral i Spięty w Walcowni Cynku – nowy festiwal w Katowicach

320 metrów pod ziemią

2026.05.12

RYSY, 24.11.2023

fot. Patryk Major

ORLEN Elektronarracje to nowy festiwal elektroniki na Śląsku. 22 maja startuje 320 metrów pod ziemią w Kopalni Guido w Zabrzu (ElektroNovika), dzień później przenosi się do Walcowni Cynku w Katowicach. Zagrają między innymi: Novika, RYSY, Fejká, Gooral i Spięty, a program uzupełnią pokazy kina niemego z muzyką na żywo.

Co wyróżnia ten festiwal

Festiwal łączy industrialne przestrzenie z różnymi odcieniami elektroniki: od muzyki klubowej po ambient, eksperyment i projekty hybrydowe, w których elektronika łączy się z różnymi instrumentami (akordeon, gitara, saksofon, kontrabas i Deska Dźwięków). Majowe wydarzenie jest rozwinięciem festiwalu Elektronarracje, który od lat doskonale łączy poprzemysłowe obiekty, muzykę i kino.

ElektroNovika – 22 maja

Elektronarracje rozpoczynają się 320 metrów pod miastem. W komorze badawczej Kopalni Guido w Zabrzu wystąpią Novika wspólnie z Miłoszem Olenieckiem i Michałem Bockiem. Novika słusznie bywa tytułowana królową polskiej sceny klubowej, a nawet jej prekursorką. Wiosną ubiegłego roku artystka, w duecie z poznańskim producentem Samborem, wydała album „Born Again”.

Fejká, RYSY, Gooral i Spięty w Walcowni Cynku w Katowicach – 23 maja

W drugi dzień festiwalu wychodzimy z zabrzańskiego podziemia i przenosimy się do katowickiej Walcowni Cynku. To już te rejony miasta, o których opowiadał serial „Ołowiane dzieci”.

Na głównej scenie pojawią się m.in. RYSY, Gooral, Spięty i Fejká, a obok koncertów zaplanowano także pokazy kina niemego z muzyką wykonywaną na żywo i scenę eksperymentalną.

Fejká wraca do Katowic

Fejká, czyli Brian Zajak, należy dziś do najbardziej rozpoznawalnych nazwisk europejskiej sceny elektronicznej. Artysta przyznaje, że jego twórczość zebrała już ponad 100 milionów streamów, a liczba miesięcznych słuchaczy sięga około 1 miliona. Jego muzyka opiera się na połączeniu przestrzennych, ambientowych brzmień z wyraźnym rytmem i precyzją współczesnej elektroniki.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest ORLEN.

Bilety: 53,90 zł (pierwszy dzień), 127,90 (drugi dzień), 159,90 (karnet dwudniowy)

