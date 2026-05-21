JIMEK wraca na Lotnisko Bemowo. Premiera nowego albumu i wielki finał Historii Polskiego Hip-Hopu

Gwiazdy polskiego rapu na jednej scenie

2026.05.21

JIMEK ponownie zagra na Lotnisku Bemowo. Już 12 września 2026 roku odbędzie się finałowy koncert projektu „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni”. Wydarzenie będzie wyjątkowe nie tylko dla fanów rapu, ale również dla miłośników muzyki symfonicznej. Publiczność usłyszy premierowy materiał z nowego albumu JIMKA „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”, którego oficjalna premiera została zaplanowana na 12 czerwca 2026 roku.

Nowy album JIMKA „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”

Nowa płyta JIMKA to producencki projekt, na który fani czekali od lat. Album „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów” łączy hip-hop z muzyką symfoniczną i prezentuje współpracę artysty z najważniejszymi reprezentantami polskiej sceny rapowej.

Na albumie pojawiają się zarówno legendy polskiego hip-hopu, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. Wśród gości znaleźli się m.in. Pezet, O.S.T.R., Sokół, Bedoes 2115, Łona oraz Abradab.

Historia Polskiego Hip-Hopu wraca na Lotnisko Bemowo

Projekt „Historia Polskiego Hip-Hopu” od początku był jednym z najbardziej spektakularnych muzycznych przedsięwzięć w Polsce. Po koncertach na Lotnisku Bemowo w 2022 roku oraz na Stadionie Śląskim w 2023 roku JIMEK wraca do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło.

Finałowy koncert „Rozdział III Ostatni” będzie połączeniem klasycznych utworów polskiego rapu z premierowymi kompozycjami z albumu „ETIUDY”. Wszystko zabrzmi przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej, która od lat jest integralną częścią projektu JIMKA.

Podczas wydarzenia na Lotnisku Bemowo pojawi się imponujący skład artystów reprezentujących różne pokolenia polskiego hip-hopu.

Na scenie wystąpią między innymi:

  • Abradab
  • Bedoes 2115
  • Eldo
  • Fokus
  • Rahim
  • Łona
  • Oskar83
  • Pezet
  • Sokół
  • O.S.T.R.
  • Molesta Ewenement
  • Wzgórze Ya-Pa 3

Organizatorzy zapowiadają jednak, że to nie koniec niespodzianek, a pełny skład koncertu zostanie ujawniony bliżej wydarzenia.

Tracklista albumu „ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów”

Nowe wydawnictwo JIMKA będzie składało się z 16 utworów. Każda „Etiuda” została przygotowana we współpracy z innym artystą lub składem.

Oficjalna tracklista:

  1. ETIUDA nr1 ELDO
  2. ETIUDA nr4 O.S.T.R.
  3. ETIUDA nr2 PEZET
  4. ETIUDA nr3 BEDOES 2115
  5. ETIUDA nr10 SOKÓŁ
  6. ETIUDA nr11 FOKUS x RAHIM
  7. ETIUDA nr8 intro
  8. ETIUDA nr8 OSKAR83
  9. ETIUDA nr9 skit
  10. ETIUDA nr9 MOLESTA EWENEMENT
  11. ETIUDA na9
  12. ETIUDA nr5 KOSMA KRÓL
  13. ETIUDA nr5 ABRADAB
  14. ETIUDA nr6 intro
  15. ETIUDA nr6 WZGÓRZE YA-PA 3
  16. ETIUDA nr7 ŁONA

JIMEK łączy rap i orkiestrę symfoniczną

JIMEK od lat udowadnia, że hip-hop i muzyka klasyczna mogą tworzyć spójną, emocjonalną całość. Artysta konsekwentnie rozwija swoją wizję, w której rapowe wersy spotykają się z monumentalnym brzmieniem orkiestry symfonicznej.

Koncert „Historia Polskiego Hip-Hopu. Rozdział III Ostatni” ma być nie tylko podsumowaniem całego projektu, ale również początkiem nowego etapu twórczości JIMKA.

