RAYE zadebiutuje jako aktorka w thrillerze „Lineage”

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku sierpnia w Londynie

2026.05.16

RAYE ma zadebiutować jako aktorka w nadchodzącym filmie reżysera „Top Boy”, Yann Demange’a.

Piosenkarka z południowego Londynu, która wcześniej pojawiła się gościnnie jako ona sama w serialu Netflixa „Black Rabbit” z Jasonem Batemanem i Judem Law, została obsadzona w nadchodzącym filmie kryminalnym „Lineage”.

Scenariusz napisał Enda Walsh, autor m.in. filmu Steve’a McQueena „Hunger”, a historia została opracowana przez Demange’a. Projekt był rozwijany przez nich przez ostatnie dwa lata.

Fabuła filmu „Lineage”

Akcja filmu rozgrywa się we współczesnym Londynie i opowiada o Tariqu – ojcu próbującym odbudować swoje życie po pobycie w więzieniu, którego brat ponownie wciąga go w świat przestępczy.

Obsada i produkcja

RAYE dołącza do obsady, w której znajdują się m.in. Isabelle Huppert, Dali Benssalah i Adam Bessa. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku sierpnia w Londynie.

Na razie nie wiadomo, w jaką rolę wcieli się artystka, jednak Yann Demange podkreślił, że „Lineage” to dla niego „powrót do domu”, a film ma zawierać postacie inspirowane rzeczywistością londyńskiego świata przestępczego, w tym „matriarchinię świata kryminalnego”.

Dodał również, że projekt jest „listem miłosnym do Londynu” oraz próbą świeżego spojrzenia na kino gangsterskie, które jednocześnie porusza temat rodziny i możliwości wyrwania się ze swojego środowiska.

