RAYE zadebiutuje jako aktorka w thrillerze „Lineage”

RAYE ma zadebiutować jako aktorka w nadchodzącym filmie reżysera „Top Boy”, Yann Demange’a.
Piosenkarka z południowego Londynu, która wcześniej pojawiła się gościnnie jako ona sama w serialu Netflixa „Black Rabbit” z Jasonem Batemanem i Judem Law, została obsadzona w nadchodzącym filmie kryminalnym „Lineage”.
Scenariusz napisał Enda Walsh, autor m.in. filmu Steve’a McQueena „Hunger”, a historia została opracowana przez Demange’a. Projekt był rozwijany przez nich przez ostatnie dwa lata.
Fabuła filmu „Lineage”
Akcja filmu rozgrywa się we współczesnym Londynie i opowiada o Tariqu – ojcu próbującym odbudować swoje życie po pobycie w więzieniu, którego brat ponownie wciąga go w świat przestępczy.
Obsada i produkcja
RAYE dołącza do obsady, w której znajdują się m.in. Isabelle Huppert, Dali Benssalah i Adam Bessa. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się na początku sierpnia w Londynie.
Na razie nie wiadomo, w jaką rolę wcieli się artystka, jednak Yann Demange podkreślił, że „Lineage” to dla niego „powrót do domu”, a film ma zawierać postacie inspirowane rzeczywistością londyńskiego świata przestępczego, w tym „matriarchinię świata kryminalnego”.
Dodał również, że projekt jest „listem miłosnym do Londynu” oraz próbą świeżego spojrzenia na kino gangsterskie, które jednocześnie porusza temat rodziny i możliwości wyrwania się ze swojego środowiska.