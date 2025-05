„Raper Solar/Białas” wraca. Solar o planach duetu

fot. mat. pras.

Wygląda na to, że mamy dobre wieści dla fanów, którzy nadal czekają na nowy album duetu Solar/Białas. Solar zapowiedział, że wspólnie z Białasem pracują nad swoim kolejnym krążkiem. Jego premiera jest planowana na 2026 r. Wcześniej powinniśmy dostać solowy materiał Solara.

– Minęły ponad dwa lata, odkąd wypuściłem ostatni solowy numer („Nigdy więcej 2022” – przyp. red.). Przez te 823 dni wydarzyło się dużo, ale głównie we mnie, bo poświęciłem ten czas przede wszystkim na powrót do równowagi. Będę chciał Wam opowiedzieć o tej drodze i mam już gotowy osobisty, introspektywny numer, od którego chciałbym tę opowieść rozpocząć. Gdyby symulacja działała wg mojego planu, to byłby mój pierwszy artystyczny krok solo, bo lubię, kiedy rzeczy mają swój porządek i układają się w historię, a w tej chronologia akurat jest dla mnie ważna – przekazał we wpisie adresowanym do członków grupy Solarmia Solar. Na ten kawałek jednak jeszcze poczekamy. Póki co dostaniemy inny, zatytułowany „Uber ex”.

Jutro solówka nagrana podczas „Ramówki”

– Aaale, muszę (i chcę !) ją zaburzyć, ze względu na to, że w ostatnich dniach wydarzyła się „Ramówka” SBM, czyli projekt całej wytwórni, który polega na tym, że korzystając z magii chwili, tworzymy i wypuszczamy to, co powstanie podczas wyjazdu – i ja również w tej atmosferze nagrałem dwa numery, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Jeden na album Solar/Białas, nad którym pracujemy aby ukazał się w 2026 i jeden solowy, który będzie miał premierę już jutro – poinformował raper.

Podsumowując – jutro dostaniemy numer nagrany na potrzeby „Ramówki”. „Uber ex” nie będzie jednak „introspektywny numer, od którego Solar chciałby zacząć swoją opowieść”. Później możemy spodziewać się zapowiedzi solowego materiału, a w 2026 r. albumu z Białasem. Trzymamy kciuki, by wszystko potoczyło się zgodnie z planem.