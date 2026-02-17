CGM

R. Kelly trafia do izolatki podczas śledztwa w więzieniu

Kolejne problemy rapera skazanego m.in. za produkcję pornografii dziecięcej

2026.02.17

R. Kelly został umieszczony w izolacji w federalnym zakładzie karnym w Karolinie Północnej w związku z dochodzeniem dotyczącym posiadania numeru telefonu emerytowanego dyrektora więzienia.

Problemy zaczęły się od programu mentorskiego

Prawnik Kelly’ego, Beau Brindley, tłumaczy, że artysta uczestniczył w programie mentorskiego wsparcia dla więźniów, nadzorowanym przez dyrektora zakładu FCI Butner Medium 1.

Przed przejściem na emeryturę dyrektor przekazał Kelly’emu swój prywatny numer telefonu, aby artysta mógł kontaktować się w sprawach związanych z programem.

Znaleziono numer w notesie

Kilka tygodni później współwięzień Kelly’ego został przyłapany z telefonem komórkowym, co w więzieniu uznawane jest za przedmiot zabroniony. W wyniku kontroli celi, funkcjonariusze znaleźli w notesie Kelly’ego numer emerytowanego dyrektora.

W związku z tym Kelly został przeniesiony do Specjalnej Jednostki Mieszkalnej (SHU), gdzie będzie przebywał do czasu zakończenia dochodzenia.

Przedstawiciel federalnego Biura Więziennictwa odmówił komentarza w sprawie warunków przetrzymywania lub procedur bezpieczeństwa dla poszczególnych więźniów.

Poprzednie wyroki R. Kelly’ego

  • W 2021 roku Kelly został skazany w Nowym Jorku za wymuszenia, łapownictwo, nielegalny seks z nieletnimi oraz inne przestępstwa federalne, otrzymując 30 lat więzienia.

  • W 2022 roku skazano go w Chicago za produkcję pornografii dziecięcej i nakłanianie nieletniego do czynności seksualnych, co przyniosło kolejne 20 lat pozbawienia wolności.

