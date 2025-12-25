Queen wydali niepublikowaną piosenkę świąteczną

fot. mat. pras.

Queen opublikował wcześniej nieznaną świąteczną piosenkę „Not For Sale (Polar Bear)”, nagraną podczas sesji do drugiego albumu studyjnego grupy, „Queen II” z 1974 roku. Utwór pojawi się na reedycji albumu, która ma ukazać się w 2026 roku.

Historia utworu

Piosenka została napisana przez gitarzystę Briana Maya dla jego wcześniejszego zespołu Smile, a podczas sesji do „Queen II” nie trafiła na pierwotną wersję albumu. Utwór jest po raz pierwszy udostępniany publicznie i prezentuje charakterystyczną współpracę wokalną między Mayem a Freddiem Mercurym.

Premiera w radiu Planet Rock

Brian May zaprezentował „Not For Sale (Polar Bear)” podczas specjalnego programu w radiu Planet Rock 22 grudnia 2025 roku. Artysta podkreślił, że choć piosenka ma już wiele lat, nigdy wcześniej nie była prezentowana w tej wersji, i wyraził ciekawość reakcji fanów.

Reedycja „Queen II” i przyszłe plany

Utwór zostanie włączony do nadchodzącej reedycji albumu „Queen II”, której premiera planowana jest na 2026 rok. Fani mogą spodziewać się, że wydanie wzbogacone będzie również o inne wcześniej niepublikowane nagrania i materiały archiwalne.