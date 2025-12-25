CGM

Queen wydali niepublikowaną piosenkę świąteczną

Piosenka została napisana przez Briana Maya

2025.12.25

Queen opublikował wcześniej nieznaną świąteczną piosenkę „Not For Sale (Polar Bear)”, nagraną podczas sesji do drugiego albumu studyjnego grupy, „Queen II” z 1974 roku. Utwór pojawi się na reedycji albumu, która ma ukazać się w 2026 roku.

Historia utworu

Piosenka została napisana przez gitarzystę Briana Maya dla jego wcześniejszego zespołu Smile, a podczas sesji do „Queen II” nie trafiła na pierwotną wersję albumu. Utwór jest po raz pierwszy udostępniany publicznie i prezentuje charakterystyczną współpracę wokalną między Mayem a Freddiem Mercurym.

Premiera w radiu Planet Rock

Brian May zaprezentował „Not For Sale (Polar Bear)” podczas specjalnego programu w radiu Planet Rock 22 grudnia 2025 roku. Artysta podkreślił, że choć piosenka ma już wiele lat, nigdy wcześniej nie była prezentowana w tej wersji, i wyraził ciekawość reakcji fanów.

Reedycja „Queen II” i przyszłe plany

Utwór zostanie włączony do nadchodzącej reedycji albumu „Queen II”, której premiera planowana jest na 2026 rok. Fani mogą spodziewać się, że wydanie wzbogacone będzie również o inne wcześniej niepublikowane nagrania i materiały archiwalne.

