Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na scenę"

Upadek na scenie i przerwa w karierze

2025.12.22

Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na scenę"

Lola Young, 24-letnia wokalistka, niemal trzy miesiące po upadku na scenie podczas All Things Go Music Festival w Forest Hills Stadium w Nowym Jorku, zapewniła fanów, że wraca do zdrowia i planuje stopniowy powrót do występów.

Upadek na scenie i przerwa w karierze

Do incydentu doszło 27 września 2025 roku. Po upadku Lola Young musiała odwołać wszystkie zaplanowane występy „na czas nieokreślony”. W mediach społecznościowych artystka napisała:

„Znikam na chwilę. Z przykrością muszę odwołać wszystko na czas nieokreślony. Dziękuję za całą miłość i wsparcie. Przykro mi, że zawiodłam tych, którzy kupili bilet, by mnie zobaczyć.”

Wokalistka podkreśliła, że fani otrzymają pełny zwrot kosztów biletów i prosiła o cierpliwość oraz zrozumienie w trudnym dla niej czasie.

Stopniowy powrót na scenę i podziękowania dla fanów

W grudniu 2025 roku Lola Young przekazała fanom, że planuje stopniowy powrót na scenę i nie może się doczekać kolejnych koncertów w 2026 roku:

„Mam nadzieję, że stopniowo wrócę do występów i będę kontynuować realizację swoich marzeń. Życie to podróż, nic nie jest idealne, ale dzisiaj czuję się dobrze.”

Artystka wyraziła wdzięczność za wsparcie i miłość fanów, które pomagały jej w trudnym okresie zdrowotnym.

Refleksja nad walką z nałogiem i życiowymi wyzwaniami

Lola Young wcześniej opowiadała o swojej walce z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i pobycie w ośrodku rehabilitacyjnym. W rozmowie z „The Guardian” przyznała:

„To była walka – musiałam pracować nad sobą i wewnętrznym uzdrowieniem, zmagając się jednocześnie z trasami koncertowymi i obowiązkami. To sprawia, że bardziej rozumiem ludzi, którzy przeszli przez podobne doświadczenia. To nieustanna podróż.”

Jej szczerość i otwartość na temat trudności życiowych spotkały się z ogromnym wsparciem fanów.

Co dalej z karierą Loli Young?

24-letnia artystka planuje stopniowy powrót na scenę w 2026 roku i kontynuację kariery muzycznej. Fani mogą spodziewać się nowych koncertów oraz dalszego rozwijania talentu Loli, która pomimo problemów zdrowotnych pozostaje pełna energii i determinacji.

