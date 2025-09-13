Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Tuż przed rozpoczęciem wczorajszej gali Gromda 22 na profilu federacji pojawiło się wspólne zdjęcie szefa federacji Mateusza Grabowskiego z Quebonafide. – Quebo wchodzi do gry – mogliśmy przeczytać w opisie zdjęcia w mediach społecznościowych.

Quebo vs Don Diego

Co oznacza powyższy wpis? Quebo naturalnie nie walczył podczas wczorajszej gali, stanął za to twarzą w twarz z jednym z jej czołowych zawodników – Mateuszem Kubiszynem, czyli Don Diego.

Ujęcia face to face służą organizacjom zajmującym się sportami walki promocję nadchodzących starć, ale biorąc pod uwagę gigantyczne doświadczenie Don Diego i zerowe Quebonafide, nie mamy się co spodziewać ich pojedynku. Jaką rolę w takim razie Quebo będzie pełnił w federacji? Przekonamy się wkrótce.