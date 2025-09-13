Szukaj
CGM

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Co raper robi w federacji walk na gołe pięści?

2025.09.13

opublikował:

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Tuż przed rozpoczęciem wczorajszej gali Gromda 22 na profilu federacji pojawiło się wspólne zdjęcie szefa federacji Mateusza Grabowskiego z Quebonafide. – Quebo wchodzi do gry – mogliśmy przeczytać w opisie zdjęcia w mediach społecznościowych.

Quebo vs Don Diego

Co oznacza powyższy wpis? Quebo naturalnie nie walczył podczas wczorajszej gali, stanął za to twarzą w twarz z jednym z jej czołowych zawodników – Mateuszem Kubiszynem, czyli Don Diego.

Ujęcia face to face służą organizacjom zajmującym się sportami walki promocję nadchodzących starć, ale biorąc pod uwagę gigantyczne doświadczenie Don Diego i zerowe Quebonafide, nie mamy się co spodziewać ich pojedynku. Jaką rolę w takim razie Quebo będzie pełnił w federacji? Przekonamy się wkrótce.

Tagi


Popularne newsy

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko
NEWS

Doda twierdzi, że za honorarium z koncertu mogłaby kupić kawalerkę. Skolim po koncertowym lecie kupiłby całe blokowisko

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką
NEWS

Julia Wieniawa nagrała numer z czołową polską raperką

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”
NEWS

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”

Gromda: Quebo wchodzi do gry
NEWS

Gromda: Quebo wchodzi do gry

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku
NEWS

Kaczor wygrał proces z „Gazetą Wyborczą”. Nie może się jednak doprosić wykonania wyroku

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce
NEWS

Konsekwencje nalotu rosyjskich dronów? Zagraniczna grupa odwołała koncert w Polsce

Sokół wraca na kanał Step Records
NEWS

Sokół wraca na kanał Step Records

Polecane

CGM
Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udział weźmie Izrael. Co na to Polska?

Kraje biorące udział w Eurowizji grożą bojkotem jeśli w konkursie udzi ...

Masowy bojkot Eurowizji 2026?

10 sekund temu

CGM
Mordercy Johna Lennona po raz 14. odmówiono zwolnienia warunkowego

Mordercy Johna Lennona po raz 14. odmówiono zwolnienia warunkowego

Chapman okazuje skruchę

8 minut temu

CGM
Tyla w nowym singlu i klipie wokalisty Maneskin

Tyla w nowym singlu i klipie wokalisty Maneskin

Damiano David wydał edycję deluxe solowego krążka.

20 minut temu

CGM
Bedoes gotowy na PGE Narodowy?

Bedoes gotowy na PGE Narodowy?

Oczywiście tym razem w innej roli.

9 godzin temu

CGM
Ed Sheeran gościem cyklu Tiny Desk Concert

Ed Sheeran gościem cyklu Tiny Desk Concert

Nowy album Eda już dostępny.

10 godzin temu

CGM
Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo ko ...

Fani ewidentnie nie są zadowoleni.

11 godzin temu