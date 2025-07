Pusha T zdissował Drake’a i Birdmana

foto: mat. pras.

Choć po premierze pierwszego albumu Clipse od 16 lat nie opadł jeszcze kurz, Pusha T nie zatrzymuje się i rozdaje kolejne ciosy. Raper połączył siły z Wale’em w kawałku „Damage Control”, w którym znalazły się linijki wymierzone w Drake’a i Birdmana.

„The realest Birdman, I just cock-a-doodle-doo / Doorstep, doorstep, I get it right through / Money talk, money talk, the wrist is light blue / Sugarhill sweet, shit is feeling type 2 / Bruised egos, man, you n****s might sue / New Jack Ninos telling on the crew” — nawija raper.

Pusha T się nie zatrzymuje

Słuchacze interpretują fragment o pozwie jako przytyk do Drake’a, który pozwał Universal Music Group, przekonując, że label wspierał Kendricka Lamara w ich beefie.

Wyprodukowane przez Dona Cannona „Damage Control” to pierwsza zapowiedź kompilacji „Culture Jam Present: Legend In My Hood”, której kuratorami są gwiazda NBA Anthony Edwards i jego brat BDifferent.