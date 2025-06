Pusha T atakuje Kanyego: „Nie uważam go za mężczyznę”

fot. kadr z wideo

Kanye West jest bardzo ważną postacią dla kariery Pushy T. To nakładem jego G.O.O.D. Music ukazywały się dotychczasowe solówki członka Clipse. West był nie tylko ich wydawcą, ale także producentem lub współproducentem. Wygląda jednak na to, że wydane w 2022 r. „It’s Almost Dry” było ostatnim krążkiem Pushatego, w nagraniu którego uczestniczył Ye. Drogi artystów definitywnie się rozeszły i dziś autor „Daytony” nie ma o Weście najlepszego zdania.

– Nie dogadujemy się, ponieważ on wie, że nie uważam go za mężczyznę. Pokazał mi swoje najsłabsze strony, a wie, co myślę o słabych ludziach – stwierdził w wywiadzie dla „GQ” Pusha.

Pod koniec 2022 r. Pusha zrzekł się stanowiska prezesa G.O.O.D. Music. Raper deklarował wówczas, że nie ma zamiaru firmować działań Westa, który paraduje w czapce „MAGA”. Twórca nie mógł także przeboleć, że Kanye łączył siły z Drake’em, z którym Pushaty jest od lat skonfliktowany. Teraz w rozmowie z „GQ” reprezentant Clipse odniósł się do licznych kontrowersji wokół Ye w ostatnich latach.

„Jest destrukcyjny – dla mnie i dla wszystkiego, czego dotknie”

– Wszystko to, o czym Ye mówi teraz publicznie i wokół czego robi afery – o każdej z tych rzeczy powiedziałem mu wcześniej prosto w twarz. On wie, że nie traktuję go tak jak inni, wie również, że nie mam do niego szacunku jako do mężczyzny. (…) Uważam, że jest chory, ale przy tym wyrachowany. Jego zachowania są przemyślane, dlatego nie mogę usprawiedliwiać ich chorobą. On jest destrukcyjny – dla mnie i dla wszystkiego, czego dotknie – podsumował gorzko były współpracownik Westa.