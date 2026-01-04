CGM

Przyjaciele Justina Timberlake’a i Jessiki Biel maja nakłaniać ich do rozwodu?

Celebryci na skraju rozwodu?

2026.01.04

Przyjaciele Justina Timberlake’a i Jessiki Biel maja nakłaniać ich do rozwodu?

Małżeństwo Justina Timberlake’a i Jessiki Biel ponownie znalazło się w centrum medialnych spekulacji. Według doniesień zagranicznych mediów para przeżywa kolejny, bardzo poważny kryzys, a osoby z ich bliskiego otoczenia nie mają już wątpliwości, że ten związek może nie przetrwać próby czasu. Coraz częściej pada słowo „rozwód”.

Kolejny kryzys w związku znanej pary

Plotki o problemach w małżeństwie Timberlake’a i Biel krążą już od dłuższego czasu. Choć sami zainteresowani konsekwentnie unikają publicznych komentarzy, anonimowi informatorzy twierdzą, że relacja pary od miesięcy jest daleka od ideału. Ich problemy miały się nasilić w połowie 2025 roku, kiedy pojawiły się informacje, że żyją niemal osobno.

„To małżeństwo nie ma racji bytu”

Jak donosi magazyn „Star”, osoby z najbliższego otoczenia pary coraz otwarciej namawiają ich do podjęcia ostatecznej decyzji. Zdaniem informatora relacja Justina Timberlake’a i Jessiki Biel nie jest już zdrowa, a każde z nich prowadzi zupełnie oddzielne życie.

Według tych doniesień Jessica Biel skupia się przede wszystkim na pracy zawodowej, dzieciach i relacjach towarzyskich, a Justin Timberlake przestał być dla niej priorytetem. Przyjaciele pary mają uważać, że trwanie w tym małżeństwie nie ma już sensu.

Dawne skandale pogłębiły kryzys

Na kondycję związku miały wpłynąć także wcześniejsze kontrowersje związane z Timberlake’em. Pijacki rajd z czerwca 2024 roku oraz głośne wyznania Britney Spears zawarte w jej autobiografii miały dodatkowo nadwyrężyć zaufanie w małżeństwie. Według źródeł, nawet terapia, na którą para miała się zdecydować, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

