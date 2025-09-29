Przed nami dwa koncerty Stinga w tym roku. Artysta już zapowiedział, że wróci do Polski w czerwcu 2026

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Nowy koncert w ramach trasy „STING 3.0”

Sting, 17-krotny zdobywca nagrody Grammy, ogłosił nowy koncert w ramach swojej światowej trasy „STING 3.0”, organizowanej przez Cherrytree Music Company i Live Nation. Wydarzenie odbędzie się w środę 24 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie.

Wyjątkowi muzycy na scenie

Artysta wystąpi wraz z Dominikiem Millerem, wirtuozem gitary i wieloletnim współpracownikiem Stinga, oraz Chrisem Maasem, dynamicznym perkusistą znanym z współpracy z Mumford & Sons i Maggie Rogers. Fani będą mieli okazję usłyszeć zarówno największe hity Stinga, jak i rzadko wykonywane utwory z jego bogatej dyskografii.

Entuzjastyczne recenzje trasy

Amerykańska część trasy „STING 3.0” rozpoczęła się od serii wyprzedanych koncertów, które spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem fanów i krytyków muzycznych.

Terminy przedsprzedaży i sprzedaży biletów

Przedsprzedaż dla członków Fan Clubu: środa, 1 października, godz. 11:00

Przedsprzedaż Ticketmaster Polska: czwartek, 2 października, godz. 11:00

Sprzedaż ogólna: piątek, 3 października, godz. 11:00 na www.LiveNation.pl