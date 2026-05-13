Protesty podczas Eurowizji 2026. Demonstranci wyprowadzeni siłą podczas występu Izraela

2026.05.13

Pierwszy półfinał Eurovision Song Contest 2026 dostarczył nie tylko muzycznych emocji, ale również wywołał ogromne kontrowersje. Podczas występu reprezentanta Izraela na widowni doszło do protestów, które zakończyły się interwencją ochrony i wyprowadzeniem kilku osób z hali.

Nagrania z incydentu błyskawicznie obiegły media społecznościowe i wywołały gorącą debatę wśród internautów.

Tegoroczny udział Izraela w Eurovision Song Contest 2026 od początku budził silne emocje. Część artystów i fanów konkursu otwarcie krytykowała obecność tego kraju w wydarzeniu, a niektórzy wykonawcy zdecydowali się nawet bojkotować konkurs.

Podczas występu izraelskiego reprezentanta Noam Bettan z utworem Michelle na widowni pojawiły się okrzyki „Free Palestine” oraz gwizdy i buczenie słyszalne w trakcie transmisji.

Według relacji świadków część protestujących próbowała kontynuować demonstrację także po zakończeniu występu.

W mediach społecznościowych opublikowano nagrania pokazujące moment interwencji ochrony. Na filmach widać, jak służby próbują uspokoić protestujących, a następnie wyprowadzają ich z obiektu.

Jedno z nagrań pokazuje młodego mężczyznę siedzącego na ziemi w otoczeniu funkcjonariuszy. Protestujący miał krzyczeć hasła przeciwko przemocy i konfliktowi w Strefie Gazy.

Według oficjalnego komunikatu organizatorów kilka osób zostało usuniętych z hali za zakłócanie przebiegu wydarzenia i przeszkadzanie publiczności podczas koncertu.

Po zakończeniu półfinału organizatorzy konkursu oraz austriacki nadawca ORF odnieśli się do całej sytuacji. W oświadczeniu przekazano, że jedna z osób znajdowała się bardzo blisko mikrofonu i głośno wyrażała swoje poglądy zarówno podczas prób, jak i w trakcie występu Izraela.

Podkreślono również, że działania ochrony miały zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzenia oraz pozostałym widzom obecnym na hali.

Mimo napiętej atmosfery pierwszy półfinał Eurovision Song Contest 2026 przyniósł także pozytywne informacje dla polskich fanów. Alicja Szemplińska awansowała do wielkiego finału konkursu i zebrała bardzo dobre opinie za swój występ.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy zachwyconych internautów, którzy chwalili wokalistkę za wokal oraz emocjonalne wykonanie utworu.

Eurovision Song Contest od lat oficjalnie deklaruje apolityczność, jednak konkurs wielokrotnie stawał się miejscem społecznych i politycznych napięć.

Eksperci zwracają uwagę, że tegoroczna edycja jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych od lat, a udział Izraela wywołuje silne reakcje zarówno wśród widzów, jak i części artystów.

Wielki finał konkursu odbędzie się już w sobotę i wszystko wskazuje na to, że emocje wokół wydarzenia jeszcze długo nie opadną.

