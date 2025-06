Profeat wrócił do Polski i opublikował nowy singiel

fot. mat. pras.

Po siedmiu latach spędzonych za granicą Profeat wrócił do Polski i z nową energią wchodzi na scenę. Artysta prezentuje „Playa $hit” – kolejny singiel zapowiadający jego nadchodzący album „Aloes”, który ukaże się w lipcu. Numer pokazuje jego niezależność, doświadczenie i wyrazisty styl.

„Playa $hit” oparty jest na charakterystycznym memphisowym bicie, zbudowanym wokół gitarowego sampla, który nadaje mu wyjątkowy, surowy klimat. Brzmienie to idealnie współgra z pewnością siebie i energią, które biją z każdego wersu. To numer, przy którym słuchacz może poczuć się jak lider – pewny siebie i nie do zatrzymania.

Profeat zapowiada „Aloes”

Teledysk nakręcony we Wrocławiu dopełnia klimat utworu: to przewózka po stylowych, miejskich miejscówkach, które świetnie oddają vibe numeru. Profeat z dumą prezentuje swój styl i pozycję, tworząc spójny, mocny obraz artystyczny.

„Playa $hit” to nie tylko singiel – to deklaracja powrotu i pewności siebie, a jednocześnie zapowiedź tego, czego możemy spodziewać się po nadchodzącym albumie „Aloes” – bezkompromisowego, szczerego i pełnego charakteru materiału.