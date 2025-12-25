Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”

Foto: @tacohemingway

Nowy album Taco Hemingwaya „Latarnie wszędzie dawno zgasły” od początku budził ogromne emocje. Teraz kulisy jego powstawania zdradził producent Rumak, który w osobistym wpisie przyznał, że na starcie projektu miał poważne wątpliwości.

Ryzykowny projekt i strach przed sequelem

Rumak otwarcie przyznał, że gdy poznał koncepcję płyty, pojawiły się obawy, czy nowy materiał nie okaże się niepotrzebnym sequelem. Producent porównał sytuację do tworzenia „Titanica 2”, sugerując strach przed powtórzeniem sprawdzonej formuły bez nowej jakości.

Szybko jednak zrozumiał, że projekt zmierza w zupełnie innym kierunku. Jak sam podkreślił, mimo wieloletniej współpracy wciąż nie przestaje być zaskakiwany przez kreatywność Taco Hemingwaya.

„Minęło parę dni od premiery, najwyższa pora coś napisać, ale dalej brak mi słów. To był ryzykowny projekt. Gdy poznałem jego zamysł, miałem pewne obawy, czy to nie będzie niepotrzebny sequel, czy nie tworzymy Titanica 2. Szybko sobie jednak uświadomiłem, że pracujemy nad czymś wyjątkowym. @tacohemingway znamy się tyle lat, a ja do dziś nie wiem, jak Ty to robisz, wow 🤯 Jestem dumny jak nigdy z efektu końcowego i cieszę się, że mogłem dorzucić swoje trzy grosze produkcjami, które tym razem uzupełniłem o: plumkanie na basie, brzdąkanie na gitarze, gwizdanie i podśpiewywanie oraz o klasycznie hiphopową MPC, która co prawda prawie mi wybuchła przy nagrywaniu bębnów do Aktu III, ale uznałem to za happy accident i zostawiłem 🐴 Wielkie podziękowania dla całej ekipy: @tacohemingway, @atutowy, @jestemlivka, @zeppyzep, @borucci4real, @returnersi, @rafaxsmolex, @janporebski2020, @chwial_the_returners, @partykapartyka, @mateusz_holak, @karolgrygoruk No i przede wszystkim wielkie podziękowania DLA WAS DRODZY FANI!!! Patrząc na odbiór, można by wręcz pomyśleć, że ta płyta to rapowy Ojciec Chrzestny 2 lub Terminator 2 (nie oglądałem) ❤️ Wesołych świąt i do zobaczenia na 2026 †††OUR!!!” – napis na Instagramie Rumak.