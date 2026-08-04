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Rihanna zaszalała na Barbados Carnival. Gwiazda zachwyciła spektakularnym strojem z piór

Riri świętowała z zespołem swojego brata

2026.08.04

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Rihanna savage summer 2026

Rihanna po raz kolejny udowodniła, że Barbados Carnival to jedno z najważniejszych wydarzeń w jej kalendarzu. Piosenkarka pojawiła się na finałowym Grand Kadooment Day, gdzie przyciągnęła uwagę efektowną stylizacją pełną piór, kryształów i kolorowych ozdób. Nagrania z imprezy błyskawicznie obiegły media społecznościowe.

Rihanna bawiła się na Barbados Carnival

Finał Barbados Carnival, znany jako Grand Kadooment Day, co roku gromadzi tysiące uczestników i jest jednym z największych świąt na wyspie. Rihanna, która pochodzi z Barbadosu, od lat chętnie bierze udział w tym wydarzeniu.

Tym razem artystka postawiła na widowiskowy kostium ozdobiony piórami, biżuterią i błyszczącymi elementami. Mimo rozbudowanej stylizacji bez problemu tańczyła i bawiła się razem z pozostałymi uczestnikami ulicznej parady.

Gwiazda nie schodziła z parkietu

Nagrania z wydarzenia pokazują, że Rihanna przez cały czas była w doskonałym humorze. Piosenkarka tańczyła w rytm karaibskiej muzyki i chętnie pozowała do zdjęć, nie ukrywając radości z udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych swojego rodzinnego kraju.

Jej kolorowy kostium szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych elementów tegorocznego karnawału.

Rihanna świętowała z zespołem swojego brata

Podczas imprezy artystka bawiła się również w towarzystwie zespołu Aura, w którym występuje jej brat. Wspólna zabawa i energia towarzysząca wydarzeniu sprawiły, że nagrania z Barbados Carnival błyskawicznie zyskały popularność w sieci.

Fani zwracali uwagę, że Rihanna wyglądała na zrelaksowaną i czerpała ogromną radość z celebrowania tradycji swojego rodzinnego kraju.

Trudny początek roku dla Rihanny

Publiczny występ na Barbadosie odbył się kilka miesięcy po niepokojących wydarzeniach związanych z bezpieczeństwem artystki i jej rodziny. Według wcześniejszych informacji amerykańskich mediów kobieta miała oddać strzały w kierunku domu Rihanny, gdy w środku przebywali piosenkarka, A$AP Rocky oraz ich dzieci. Podejrzana usłyszała zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz przestępstw związanych z użyciem broni palnej.

Mimo tych wydarzeń Rihanna nie zrezygnowała z udziału w ukochanym Barbados Carnival, pokazując, że wciąż znajduje czas na świętowanie ważnych dla niej tradycji.

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