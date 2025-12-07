Premiera świątecznego albumu „Christmas with Atom String Quartet”

CGM

Płyta zawiera 20 polskich kolęd w opracowaniu Witolda Lutosławskiego

2025.12.07

Świąteczny album Atom String Quartet pt. „Christmas with Atom String Quartet” już dostępny na CD, LP i w serwisach cyfrowych. Płyta zawiera 20 polskich kolęd w opracowaniu Witolda Lutosławskiego, w aranżacjach na improwizujący kwartet smyczkowy.

Wyjątkowa interpretacja polskich kolęd

Album powstał pod kierunkiem Krzysztofa Lenczowskiego, wiolonczelisty kwartetu, a improwizacje członków zespołu nadają kolędom osobisty charakter i świąteczną magię. Artyści podkreślają:

„Chcielibyśmy, aby kolędy w naszym wykonaniu przeniosły słuchaczy w baśniowy świat rodem z Dziewczynki z zapałkami Hansa Christiana Andersena czy Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa.”

„Christmas with Atom String Quartet” – muzyka zimy, spokoju i domowego ciepła

Album to połączenie brzmień ludowych z improwizacjami jazzowymi, które otulają słuchacza subtelnością i emocją. To nie jest typowy świąteczny album – nie znajdziemy tu patosu ani przesady, za to mnóstwo przestrzeni i klimatu, idealnego na zimowe wieczory.

Premiera koncertowa albumu

Koncert premierowy odbędzie się 9 stycznia 2026 roku o godz. 19:00 w Sali Koncertowej ZPSM Nr 1 – Nowa Miodowa, ul. Rakowiecka 21, Warszawa. Bilety dostępne na Bilety24. Więcej informacji na stronie organizatora: www.nowamiodowa.pl

Lista utworów na albumie „Christmas with Atom String Quartet”

  1. Gdy się Chrystus rodzi

  2. Przybieżeli do Betlejem

  3. Jezus Malusieńki

  4. Bóg się rodzi

  5. W żłobie leży

  6. Północ już była

  7. Hej, weselmy się

  8. Gdy śliczna Panna

  9. Lulajże, Jezuniu

  10. My też pastuszkowie

  11. Hej, w dzień narodzenia

  12. Anioł Pasterzom mówił

  13. Hola hola, pasterze z pola

  14. Jezu, śliczny kwiecie

  15. Z narodzenia Pana

  16. Pasterze mili

  17. A cóż z tą dzieciną

  18. Dziecina mała

  19. Hej hej, lelija Panna Maryja

  20. Najświętsza Panienka po świecie chodziła

Atom String Quartet – nowatorski kwartet smyczkowy

Zespół, założony w 2010 roku w Warszawie, łączy klasyczny kwartet smyczkowy z szeroko pojętą improwizacją, polskim folklorem i muzyką współczesną. Wyróżnia się poszukiwaniem nowych brzmień i form muzycznych, zdobywając uznanie w Polsce i za granicą. „Christmas with Atom String Quartet” jest ich ósmy albumem solowym.

