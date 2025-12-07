Premiera świątecznego albumu „Christmas with Atom String Quartet”

Świąteczny album Atom String Quartet pt. „Christmas with Atom String Quartet” już dostępny na CD, LP i w serwisach cyfrowych. Płyta zawiera 20 polskich kolęd w opracowaniu Witolda Lutosławskiego, w aranżacjach na improwizujący kwartet smyczkowy.
Wyjątkowa interpretacja polskich kolęd
Album powstał pod kierunkiem Krzysztofa Lenczowskiego, wiolonczelisty kwartetu, a improwizacje członków zespołu nadają kolędom osobisty charakter i świąteczną magię. Artyści podkreślają:
„Chcielibyśmy, aby kolędy w naszym wykonaniu przeniosły słuchaczy w baśniowy świat rodem z Dziewczynki z zapałkami Hansa Christiana Andersena czy Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa.”
„Christmas with Atom String Quartet” – muzyka zimy, spokoju i domowego ciepła
Album to połączenie brzmień ludowych z improwizacjami jazzowymi, które otulają słuchacza subtelnością i emocją. To nie jest typowy świąteczny album – nie znajdziemy tu patosu ani przesady, za to mnóstwo przestrzeni i klimatu, idealnego na zimowe wieczory.
Premiera koncertowa albumu
Koncert premierowy odbędzie się 9 stycznia 2026 roku o godz. 19:00 w Sali Koncertowej ZPSM Nr 1 – Nowa Miodowa, ul. Rakowiecka 21, Warszawa. Bilety dostępne na Bilety24. Więcej informacji na stronie organizatora: www.nowamiodowa.pl
Lista utworów na albumie „Christmas with Atom String Quartet”
-
Gdy się Chrystus rodzi
-
Przybieżeli do Betlejem
-
Jezus Malusieńki
-
Bóg się rodzi
-
W żłobie leży
-
Północ już była
-
Hej, weselmy się
-
Gdy śliczna Panna
-
Lulajże, Jezuniu
-
My też pastuszkowie
-
Hej, w dzień narodzenia
-
Anioł Pasterzom mówił
-
Hola hola, pasterze z pola
-
Jezu, śliczny kwiecie
-
Z narodzenia Pana
-
Pasterze mili
-
A cóż z tą dzieciną
-
Dziecina mała
-
Hej hej, lelija Panna Maryja
-
Najświętsza Panienka po świecie chodziła
Atom String Quartet – nowatorski kwartet smyczkowy
Zespół, założony w 2010 roku w Warszawie, łączy klasyczny kwartet smyczkowy z szeroko pojętą improwizacją, polskim folklorem i muzyką współczesną. Wyróżnia się poszukiwaniem nowych brzmień i form muzycznych, zdobywając uznanie w Polsce i za granicą. „Christmas with Atom String Quartet” jest ich ósmy albumem solowym.