Poznaliśmy szczegóły pogrzebu Bas Tajpana

fot. mat. pras.

Wczoraj dotarły do nas smutne wieści o śmierci Damiana Krępy, znanego w muzycznym świecie jako Bas Tajpan. Artysta zmagał się z nowotworem. Zmarł w wieku zaledwie 47 lat.

W najbliższą sobotę o 11:30 na cmentarzu przy ul. 11 listopada w Dąbrowie Górniczej rozpocznie się ceremonia pogrzebowa. Rodzina zmarłego artysty zachęca fanów do uczestnictwa w niej, prosząc jednocześnie, by nie przy nosić kwiatów.

Bliscy proszą, by w trakcie ceremonii nie odtwarzać muzyki artysty

– Nie przynosimy kwiatów. Damian kochał wszystko, co żyje, ale – jak zapewne wiecie – najbardziej kochał ludzi. Rozważcie więc przeznaczenie dowolnej kwoty na zorganizowaną przez brata Damiana zrzutkę – czytamy na facebookowym profilu artysty. Zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię psychologiczną oraz inne formy pomocy, które pozwolą żonie i dzieciom artysty odnaleźć się w nowej, trudnej rzeczywistości. Jeśli chcecie ich wesprzeć, możecie to zrobić tutaj.

Bliscy zmarłego apelują także, by podczas ceremonii nie włączać jego muzyki. – Zaufajcie nam… On by tego nie chciał – przekonują.