Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Wielki finał 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” już dziś
Przed nami decydujący odcinek 17. edycji Taniec z Gwiazdami, w którym po raz pierwszy w historii o Kryształową Kulę walczą aż cztery pary. Emocje sięgają zenitu, a o zwycięstwie zdecydują zarówno widzowie, jak i jurorzy.
W finale wystąpią:
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
@cgm.plTaco Hemingway & Livka – Hala Stulecia #TacoHemingway #Livka #cgm♬ original sound – CGM.PL
Bukmacherzy już wskazali faworytów
Zanim widzowie poznają oficjalne wyniki, swoje przewidywania przedstawili bukmacherzy. Według aktualnych kursów największe szanse na zwycięstwo ma para Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (kurs 2,3), którzy od kilku odcinków utrzymują bardzo wysoką formę i regularnie zdobywają wysokie noty od jury.
Tuż za nimi plasują się Sebastian Fabijański i Julia Suryś (kurs 2,5), którzy mimo wahań formy, w finale pozostają jedną z najmocniejszych par.
Na kolejnych miejscach bukmacherzy typują:
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (kurs 4,5)
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (kurs 5)
Jak wygląda finał „Tańca z Gwiazdami”?
Finałowy odcinek składa się z dwóch głównych części:
1. Taniec klasyczny
Każda para zaprezentuje walca — angielskiego lub wiedeńskiego. Układ musi trwać około 1,5 minuty, z czego minimum 50 sekund to klasyczny taniec turniejowy bez podnoszeń i elementów akrobatycznych.
2. Freestyle
Druga część finału to pełna dowolność. To właśnie tutaj uczestnicy najczęściej pokazują najbardziej widowiskowe i kreatywne choreografie, które często decydują o końcowym wyniku.
Kto ma największe szanse na Kryształową Kulę?
Według ekspertów tanecznych oraz analiz bukmacherskich, kluczowe mogą okazać się:
- stabilność ocen jury
- popularność pary wśród widzów
- poziom trudności freestyle’u
- emocjonalność występu finałowego
Choć Gamou Fall i Hanna Żudziewicz są obecnie uznawani za faworytów, historia programu pokazuje, że finały często przynoszą niespodzianki.
Niespodziewane zmiany przed finałem
W półfinale doszło do ważnego zwrotu akcji — z dalszego udziału w programie zrezygnował Piotr Kędzierski, co zmieniło układ rywalizacji i ostatecznie pozwoliło awansować czterem parom.
Emocje sięgają zenitu
Taniec z Gwiazdami od lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga miliony widzów, a finałowe odcinki regularnie generują ogromne emocje i dyskusje w mediach społecznościowych.
Tegoroczny finał zapowiada się szczególnie ekscytująco, ponieważ różnice punktowe między parami są niewielkie, a o wyniku może zadecydować jeden występ.
View this post on Instagram