Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Rapujący aktor jednym z faworytów polsatowskiego show

2026.05.10

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Wielki finał 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” już dziś

Przed nami decydujący odcinek 17. edycji Taniec z Gwiazdami, w którym po raz pierwszy w historii o Kryształową Kulę walczą aż cztery pary. Emocje sięgają zenitu, a o zwycięstwie zdecydują zarówno widzowie, jak i jurorzy.

W finale wystąpią:

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Bukmacherzy już wskazali faworytów

Zanim widzowie poznają oficjalne wyniki, swoje przewidywania przedstawili bukmacherzy. Według aktualnych kursów największe szanse na zwycięstwo ma para Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (kurs 2,3), którzy od kilku odcinków utrzymują bardzo wysoką formę i regularnie zdobywają wysokie noty od jury.

Tuż za nimi plasują się Sebastian Fabijański i Julia Suryś (kurs 2,5), którzy mimo wahań formy, w finale pozostają jedną z najmocniejszych par.

Na kolejnych miejscach bukmacherzy typują:

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (kurs 4,5)
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (kurs 5)

Jak wygląda finał „Tańca z Gwiazdami”?

Finałowy odcinek składa się z dwóch głównych części:

1. Taniec klasyczny

Każda para zaprezentuje walca — angielskiego lub wiedeńskiego. Układ musi trwać około 1,5 minuty, z czego minimum 50 sekund to klasyczny taniec turniejowy bez podnoszeń i elementów akrobatycznych.

2. Freestyle

Druga część finału to pełna dowolność. To właśnie tutaj uczestnicy najczęściej pokazują najbardziej widowiskowe i kreatywne choreografie, które często decydują o końcowym wyniku.

Kto ma największe szanse na Kryształową Kulę?

Według ekspertów tanecznych oraz analiz bukmacherskich, kluczowe mogą okazać się:

  • stabilność ocen jury
  • popularność pary wśród widzów
  • poziom trudności freestyle’u
  • emocjonalność występu finałowego

Choć Gamou Fall i Hanna Żudziewicz są obecnie uznawani za faworytów, historia programu pokazuje, że finały często przynoszą niespodzianki.

Niespodziewane zmiany przed finałem

W półfinale doszło do ważnego zwrotu akcji — z dalszego udziału w programie zrezygnował Piotr Kędzierski, co zmieniło układ rywalizacji i ostatecznie pozwoliło awansować czterem parom.

Emocje sięgają zenitu

Taniec z Gwiazdami od lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga miliony widzów, a finałowe odcinki regularnie generują ogromne emocje i dyskusje w mediach społecznościowych.

Tegoroczny finał zapowiada się szczególnie ekscytująco, ponieważ różnice punktowe między parami są niewielkie, a o wyniku może zadecydować jeden występ.

 

