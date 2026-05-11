Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Tekashi 6ix9ine ponownie znalazł się w centrum ogromnej medialnej burzy. Tym razem kontrowersje wywołały jego słowa wypowiedziane podczas transmisji na żywo z imprezy gender reveal organizowanej dla jego partnerki Aliday Alter.
Raper świętował informację o ciąży swojej dziewczyny, jednak podczas livestreamu stwierdził, że chce mieć wyłącznie syna. Według relacji obecnych na transmisji streamerów, artysta miał powiedzieć, że jeśli para spodziewałaby się córki, zdecydowaliby się na aborcję.
Nagranie błyskawicznie obiegło internet i wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych.
Podczas transmisji obok Tekashi 6ix9ine znajdowali się popularni internetowi twórcy:
N3ON
Adin Ross
Clavicular
Według relacji media społecznościowe momentalnie zareagowały na ich wyraźne zaskoczenie po wypowiedzi rapera. Część uczestników próbowała obracać sytuację w żart, jednak Tekashi miał podtrzymywać swoje słowa również w obecności partnerki.
Para spodziewa się chłopca
Ostatecznie podczas imprezy ujawniono, że Aliday Alter i Tekashi 6ix9ine spodziewają się syna. Informacja zakończyła spekulacje związane z gender reveal, ale nie zatrzymała lawiny komentarzy w sieci.
Internauci podzielili się na dwa obozy — część osób uznała wypowiedź rapera za niesmaczny żart, inni natomiast stwierdzili, że przekroczył granice dobrego smaku.
Partnerka rapera poinformowała o ciąży pod koniec kwietnia 2026 roku. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała zdjęcie z plaży, na którym prezentowała ciążowy brzuch.
Do fotografii dodała krótki opis:
„My world is about to change”.
Od tego momentu para regularnie publikowała wspólne materiały związane z oczekiwaniem na dziecko.
Tekashi 6ix9ine znów wywołuje skandal
Tekashi 6ix9ine od lat należy do najbardziej kontrowersyjnych postaci amerykańskiej sceny hip-hopowej. Raper wielokrotnie trafiał na nagłówki mediów z powodu konfliktów, problemów prawnych i prowokacyjnych zachowań.
Na początku 2026 roku artysta ponownie odbywał karę więzienia za naruszenie warunków nadzoru kuratorskiego. Spędził za kratami około trzech miesięcy i opuścił zakład karny na początku kwietnia.
Burza w mediach społecznościowych
Po publikacji nagrania internet zalała fala komentarzy. Wielu użytkowników mediów społecznościowych skrytykowało słowa rapera, uznając je za nieodpowiedzialne i szokujące.
Część fanów próbowała jednak tłumaczyć artystę, twierdząc, że jego wypowiedzi miały charakter prowokacyjny lub humorystyczny — co od lat jest częścią jego medialnego wizerunku.
Tekashi 6ix9ine od lat budzi ogromne emocje
Kariera Tekashi 6ix9ine od początku opiera się na kontrowersjach, viralowych materiałach i skandalach. Mimo licznych problemów prawnych artysta nadal pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci internetowego rapu.