Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Streamerzy byli zszokowani słowami rapera

Podczas transmisji obok Tekashi 6ix9ine znajdowali się popularni internetowi twórcy:

N3ON

Adin Ross

Clavicular

Według relacji media społecznościowe momentalnie zareagowały na ich wyraźne zaskoczenie po wypowiedzi rapera. Część uczestników próbowała obracać sytuację w żart, jednak Tekashi miał podtrzymywać swoje słowa również w obecności partnerki.

Para spodziewa się chłopca

Ostatecznie podczas imprezy ujawniono, że Aliday Alter i Tekashi 6ix9ine spodziewają się syna. Informacja zakończyła spekulacje związane z gender reveal, ale nie zatrzymała lawiny komentarzy w sieci.

Internauci podzielili się na dwa obozy — część osób uznała wypowiedź rapera za niesmaczny żart, inni natomiast stwierdzili, że przekroczył granice dobrego smaku.

Pezet Feat. Wani – „Dom nad wodą” – finał Trasy Popularnej – Torwar #Pezet #Wani #TrasaPopularna #cgm

♬ original sound – CGM.PL

Aliday Alter ogłosiła ciążę pod koniec kwietnia

Partnerka rapera poinformowała o ciąży pod koniec kwietnia 2026 roku. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała zdjęcie z plaży, na którym prezentowała ciążowy brzuch.

Do fotografii dodała krótki opis:

„My world is about to change”.

Od tego momentu para regularnie publikowała wspólne materiały związane z oczekiwaniem na dziecko.

Tekashi 6ix9ine znów wywołuje skandal

Tekashi 6ix9ine od lat należy do najbardziej kontrowersyjnych postaci amerykańskiej sceny hip-hopowej. Raper wielokrotnie trafiał na nagłówki mediów z powodu konfliktów, problemów prawnych i prowokacyjnych zachowań.

Na początku 2026 roku artysta ponownie odbywał karę więzienia za naruszenie warunków nadzoru kuratorskiego. Spędził za kratami około trzech miesięcy i opuścił zakład karny na początku kwietnia.

Burza w mediach społecznościowych

Po publikacji nagrania internet zalała fala komentarzy. Wielu użytkowników mediów społecznościowych skrytykowało słowa rapera, uznając je za nieodpowiedzialne i szokujące.

Część fanów próbowała jednak tłumaczyć artystę, twierdząc, że jego wypowiedzi miały charakter prowokacyjny lub humorystyczny — co od lat jest częścią jego medialnego wizerunku.

Tekashi 6ix9ine od lat budzi ogromne emocje

Kariera Tekashi 6ix9ine od początku opiera się na kontrowersjach, viralowych materiałach i skandalach. Mimo licznych problemów prawnych artysta nadal pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci internetowego rapu.