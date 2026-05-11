CGM

Fragment historii The Beatles trafi na złom? Liverpool nie znalazł chętnego na jego uratowanie

Lokalne kampanie i apel o ratunek

2026.05.11

opublikował:

THE_BEATLES 2

Część lokalnego dziedzictwa związanego z The Beatles może wkrótce zostać fizycznie zniszczona. Chodzi o maszt statku Salvor, który przez lata stał się nieoczywistym, ale symbolicznym elementem historii zespołu w Liverpoolu. Mimo prób znalezienia nowego miejsca ekspozycji, obiekt nie znalazł nabywcy ani instytucji, która chciałaby go przejąć, co stawia go pod realnym zagrożeniem zezłomowania.

Maszt Salvor i pierwsze zdjęcie Fab Four

Maszt pochodzi ze statku Salvor, używanego przez dziesięciolecia w dokach nad rzeką Mersey. Jego znaczenie wzrosło po tym, jak został wykorzystany jako tło do jednego z pierwszych oficjalnych zdjęć tzw. Fab Four po dołączeniu Ringo Starra do zespołu w 1962 roku.

Od tamtej pory obiekt stał się częścią lokalnej narracji o początkach Beatlesów i ich związku z Liverpooliem — miastem, które odegrało kluczową rolę w historii światowej muzyki.

Przenosiny, brak chętnych i ryzyko złomowania

Przez wiele lat maszt znajdował się w centralnej części Liverpoolu, niedaleko charakterystycznych Liver Buildings. W 2020 roku został jednak usunięty w związku z pracami drogowymi.

Od tego czasu władze miasta szukały dla niego nowej lokalizacji. Liverpool City Council informowała, że była otwarta na propozycje przejęcia obiektu, jednak żadna instytucja ani prywatny podmiot nie zgłosiły się z konkretnym planem jego wykorzystania.

W efekcie coraz bardziej realna staje się opcja sprzedaży masztu jako złomu.

Lokalne kampanie i apel o ratunek

Część lokalnych aktywistów i dziennikarzy apeluje o uratowanie historycznego elementu. Wśród nich znajduje się były reporter Liverpool Echo Peter Elson, który podkreśla, że obiekt ma zbyt dużą wartość kulturową, by został zwyczajnie pocięty na metal.

W jego opinii Liverpool popełniłby kolejny błąd w zarządzaniu dziedzictwem Beatlesów, nawiązując do wcześniejszych kontrowersji związanych z innymi miejscami powiązanymi z zespołem.

Tagi


Popularne newsy

wiktor sas VOK Natasza Młudzik
NEWS

Wiktor Sas zwycięzcą 9. edycji „The Voice Kids”. Poleci na Eurowizję Junior 2026

Łona na gali Fryderyki
NEWS

Łona został radcą prawnym. Raper rozpoczął nowy etap kariery

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8
NEWS

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. EBU zareagowała błyskawicznie

NEWS

Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Josef Bratan Alan Kwiecinski Fame MMA 2026
NEWS

Josef Bratan w finale Fight Club Tournament na FAME 31. Niejednogłośna decyzja sędziów

Polecane

NEWS
Anthony RedHotChiliPeppers20162Taras

Red Hot Chili Peppers sprzedali swój katalog muzyczny za 300 mln dolar ...

Jedna z największych transakcji w historii zespołu

7 godzin temu

CGM
Slipknot 1999

Clown z Slipknot potrzebuje operacji serca. Muzyk mówi o nagłych stana ...

Muzyk poinformował, że w najbliższym czasie będzie musiał przejść operację serca

7 godzin temu

CGM
Eric Clapton Live Nation 2025

Eric Clapton przerwał koncert po incydencie na scenie. W Madrycie ktoś ...

Winyl trafił muzyka w klatkę piersiową

7 godzin temu

CGM
Mick Jagger

Mick Jagger ujawnia, że od lat jest fanem Zara Larsson. „Ona dla ...

Zara Larsson reaguje na słowa legendy rocka

7 godzin temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zg ...

Sprawa dotyczy nieautoryzowanego wykorzystania jej wizerunku

7 godzin temu

CGM
Hukos2774

Hukosowi założono podsłuch? „Ziobro nazwał mnie członkiem mafii ...

Cała historia sięga 2007 roku, kiedy Hukos opublikował utwór „Panie prezydencie”

7 godzin temu