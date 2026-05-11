Fragment historii The Beatles trafi na złom? Liverpool nie znalazł chętnego na jego uratowanie

Część lokalnego dziedzictwa związanego z The Beatles może wkrótce zostać fizycznie zniszczona. Chodzi o maszt statku Salvor, który przez lata stał się nieoczywistym, ale symbolicznym elementem historii zespołu w Liverpoolu. Mimo prób znalezienia nowego miejsca ekspozycji, obiekt nie znalazł nabywcy ani instytucji, która chciałaby go przejąć, co stawia go pod realnym zagrożeniem zezłomowania.

Maszt Salvor i pierwsze zdjęcie Fab Four

Maszt pochodzi ze statku Salvor, używanego przez dziesięciolecia w dokach nad rzeką Mersey. Jego znaczenie wzrosło po tym, jak został wykorzystany jako tło do jednego z pierwszych oficjalnych zdjęć tzw. Fab Four po dołączeniu Ringo Starra do zespołu w 1962 roku.

Od tamtej pory obiekt stał się częścią lokalnej narracji o początkach Beatlesów i ich związku z Liverpooliem — miastem, które odegrało kluczową rolę w historii światowej muzyki.

Przenosiny, brak chętnych i ryzyko złomowania

Przez wiele lat maszt znajdował się w centralnej części Liverpoolu, niedaleko charakterystycznych Liver Buildings. W 2020 roku został jednak usunięty w związku z pracami drogowymi.

Od tego czasu władze miasta szukały dla niego nowej lokalizacji. Liverpool City Council informowała, że była otwarta na propozycje przejęcia obiektu, jednak żadna instytucja ani prywatny podmiot nie zgłosiły się z konkretnym planem jego wykorzystania.

W efekcie coraz bardziej realna staje się opcja sprzedaży masztu jako złomu.

Lokalne kampanie i apel o ratunek

Część lokalnych aktywistów i dziennikarzy apeluje o uratowanie historycznego elementu. Wśród nich znajduje się były reporter Liverpool Echo Peter Elson, który podkreśla, że obiekt ma zbyt dużą wartość kulturową, by został zwyczajnie pocięty na metal.

W jego opinii Liverpool popełniłby kolejny błąd w zarządzaniu dziedzictwem Beatlesów, nawiązując do wcześniejszych kontrowersji związanych z innymi miejscami powiązanymi z zespołem.