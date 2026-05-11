Eric Clapton przerwał koncert po incydencie na scenie. W Madrycie ktoś rzucił w niego płytą winylową

Winyl trafił muzyka w klatkę piersiową

2026.05.11

Legendarny gitarzysta Eric Clapton zakończył swój koncert w Madrycie przed czasem po niebezpiecznym incydencie na scenie. Podczas występu ktoś z publiczności rzucił w artystę płytą winylową, która trafiła go w klatkę piersiową.

Incydent podczas koncertu w Madrycie

Do zdarzenia doszło w trakcie koncertu w hali Movistar Arena, gdzie Clapton występował w ramach europejskiej trasy koncertowej. Według relacji świadków sytuacja miała miejsce pod koniec głównego setu, tuż po wykonaniu utworu „Cocaine”.

Chwilę później artysta miał wrócić na scenę na zaplanowany bis, jednak ostatecznie nie pojawił się już przed publicznością.

Reakcja Claptona i przerwanie koncertu

Rzucenie przedmiotem w stronę muzyka wywołało natychmiastową reakcję ochrony oraz samego artysty. Clapton zdecydował się zakończyć występ wcześniej, rezygnując z dodatkowego utworu „Before You Accuse Me”, który miał zamknąć koncert.

Choć szczegóły stanu zdrowia muzyka nie zostały oficjalnie podane, decyzja o przerwaniu występu została odebrana jako środek ostrożności po incydencie.

Setlista koncertu w Madrycie

Podczas występu Clapton zagrał przekrojowy zestaw swoich największych hitów, w tym m.in.:

  • „Layla”
  • „Tears In Heaven”
  • „I Shot The Sheriff”
  • „Cocaine”
  • „Cross Road Blues”

Repertuar obejmował zarówno solowe utwory artysty, jak i klasyki z czasów jego współpracy z zespołami takimi jak Cream czy Derek and the Dominos.

Trasa koncertowa i plany na przyszłość

Pomimo incydentu Eric Clapton kontynuuje swoją trasę koncertową po Europie. Artysta ma zaplanowane kolejne występy, w tym duży koncert w Wielkiej Brytanii w posiadłości Sandringham Estate, gdzie wystąpi m.in. z innymi muzykami gościnnymi.

Długa kariera i status legendy rocka

Eric Clapton należy do grona najważniejszych gitarzystów w historii muzyki rockowej. W swojej karierze był wielokrotnie nagradzany i trzykrotnie wprowadzany do Rock & Roll Hall of Fame – zarówno jako członek zespołów, jak i artysta solowy.

Jego album „Unplugged” z 1992 roku pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów koncertowych w historii.

