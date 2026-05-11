Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Hela po swoim pierwszym występie na żywo znalazła się w centrum internetowej burzy. Debiutancki koncert młodej artystki, zorganizowany podczas wydarzenia branżowego, wywołał skrajne emocje w sieci – od zachwytów po ostrą krytykę i komentarze, które szybko przerodziły się w hejt. W odpowiedzi na falę negatywnych opinii wokalistka zdecydowała się na mocny krok, łącząc siły z Sexed.pl View this post on Instagram A post shared by HELA. (@helena_englert) Debiut sceniczny Heli i internetowa burza Hela po raz pierwszy wystąpiła podczas piątkowego koncertu na branżowym wydarzeniu organizowanym przez Alter Art (organizatora Orange Warsaw Festival i Opener Festival). Debiutancki występ młodej artystki wywołał ogromne emocje w mediach społecznościowych. W komentarzach pojawiły się zarówno słowa zachwytu, jak i mocna krytyka, którą w większości przypadków można nazwąć zwykłym bejtem. Jeden z internautów nazwał koncert „dnem”, a odpowiedź Heleny Englert błyskawicznie obiegła internet. To znowu spowodowało kilka publikacji w serwisach plotkarskich. Odpowiedź Heli i reakcja na hejt Hela i tej sytuacji nie pozostawiła bez komentarza. Na jej Instagramie pojawiła się rolka współdzielona z sexed.pl „Chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować mediom plotkarskim oraz wszystkim wylewnym hejterom za podbicie zasięgów pod moim ostatnim postem i pomoc w promocji nowego singla. Miał być o rozstaniu, ale mały hejcik w sumie też pasuje. 22.05 stay tuned XD A tak serio. Jeśli kogoś z Was dotyka przemoc (nie tylko ta w internecie) lub jeśli stosujecie przemoc: słowną, fizyczną, psychiczną i chcielibyście przestać… to dzwońcie tu 720 720 020 na Antyprzemocową Linię Pomocy @sexedpl . To NIE jest współpraca płatna. To jest współpraca potrzebna. Dziękuję za uwagę. Nara” – napisała Hela. View this post on Instagram A post shared by HELA. (@helena_englert)

Hela i jej nowy singiel „Wszystko na nic”

Po publikacji utworów „Pani domu” i „Milcz”, Hela szykuje się do premiery trzeciego singla, zatytułowanego „Wszystko na nic”. Fragmentu nowego utworu można posłuchać poniżej. Premiera całości już 22 maja.

Czym jest sexed.pl?

Sexed.pl to polska inicjatywa społeczno-edukacyjna zajmująca się tematyką seksualności, zdrowia psychicznego, relacji międzyludzkich oraz przeciwdziałania przemocy.

Projekt powstał, aby rzetelnie edukować młodych ludzi (ale nie tylko) w obszarach, o których często trudno rozmawiać w domu czy w szkole — takich jak dojrzewanie, granice w relacjach, zgoda, bezpieczeństwo w internecie czy przemoc seksualna i psychiczna.

Czym zajmuje się Sexed.pl?

Najważniejsze działania Sexed.pl obejmują:

edukację seksualną opartą na wiedzy naukowej i psychologicznej

kampanie społeczne dotyczące zdrowia psychicznego i relacji

walkę z przemocą seksualną, psychiczną i cyberprzemocą

promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu

wsparcie osób doświadczających przemocy lub kryzysu

Organizacja prowadzi też działania informacyjne w mediach społecznościowych, współpracuje z ekspertami (psychologami, seksuologami) oraz tworzy materiały edukacyjne.

Telefon wsparcia

Jednym z elementów działalności Sexed.pl jest również linia pomocowa, gdzie osoby w kryzysie mogą uzyskać wsparcie i informacje, jak dalej postępować w sytuacjach przemocy lub trudnych doświadczeń.

Kto stoi za Sexed.pl?

Projekt został zainicjowany przez Anja Rubik, która od lat angażuje się w edukację seksualną i działania społeczne w Polsce.