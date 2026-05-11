Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Hela i jej nowy singiel „Wszystko na nic”
Po publikacji utworów „Pani domu” i „Milcz”, Hela szykuje się do premiery trzeciego singla, zatytułowanego „Wszystko na nic”. Fragmentu nowego utworu można posłuchać poniżej. Premiera całości już 22 maja.
Czym jest sexed.pl?
Sexed.pl to polska inicjatywa społeczno-edukacyjna zajmująca się tematyką seksualności, zdrowia psychicznego, relacji międzyludzkich oraz przeciwdziałania przemocy.
Projekt powstał, aby rzetelnie edukować młodych ludzi (ale nie tylko) w obszarach, o których często trudno rozmawiać w domu czy w szkole — takich jak dojrzewanie, granice w relacjach, zgoda, bezpieczeństwo w internecie czy przemoc seksualna i psychiczna.
Czym zajmuje się Sexed.pl?
Najważniejsze działania Sexed.pl obejmują:
- edukację seksualną opartą na wiedzy naukowej i psychologicznej
- kampanie społeczne dotyczące zdrowia psychicznego i relacji
- walkę z przemocą seksualną, psychiczną i cyberprzemocą
- promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu
- wsparcie osób doświadczających przemocy lub kryzysu
Organizacja prowadzi też działania informacyjne w mediach społecznościowych, współpracuje z ekspertami (psychologami, seksuologami) oraz tworzy materiały edukacyjne.
Telefon wsparcia
Jednym z elementów działalności Sexed.pl jest również linia pomocowa, gdzie osoby w kryzysie mogą uzyskać wsparcie i informacje, jak dalej postępować w sytuacjach przemocy lub trudnych doświadczeń.
Kto stoi za Sexed.pl?
Projekt został zainicjowany przez Anja Rubik, która od lat angażuje się w edukację seksualną i działania społeczne w Polsce.