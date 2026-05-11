CGM

Na Helę spadła fala hejtu po jej pierwszym koncercie. Wokalistka połączyła siły z Sexed.pl i zamknęła buzie hejterom

"To NIE jest współpraca płatna. To jest współpraca potrzebna"

2026.05.11

opublikował:

_Hela proba maj 2026 foto @piotr_tarasewicz-8

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Hela po swoim pierwszym występie na żywo znalazła się w centrum internetowej burzy. Debiutancki koncert młodej artystki, zorganizowany podczas wydarzenia branżowego, wywołał skrajne emocje w sieci – od zachwytów po ostrą krytykę i komentarze, które szybko przerodziły się w hejt.

W odpowiedzi na falę negatywnych opinii wokalistka zdecydowała się na mocny krok, łącząc siły z Sexed.pl

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HELA. (@helena_englert)

Debiut sceniczny Heli i internetowa burza

Hela po raz pierwszy wystąpiła podczas piątkowego koncertu na branżowym wydarzeniu organizowanym przez Alter Art (organizatora Orange Warsaw Festival i Opener Festival). Debiutancki występ młodej artystki wywołał ogromne emocje w mediach społecznościowych. W komentarzach pojawiły się zarówno słowa zachwytu, jak i mocna krytyka, którą w większości przypadków można nazwąć zwykłym bejtem. Jeden z internautów nazwał koncert „dnem”, a odpowiedź Heleny Englert błyskawicznie obiegła internet. To znowu spowodowało kilka publikacji w serwisach plotkarskich.

Odpowiedź Heli i reakcja na hejt

Hela i tej sytuacji nie pozostawiła bez komentarza. Na jej Instagramie pojawiła się rolka współdzielona z sexed.pl

„Chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować mediom plotkarskim oraz wszystkim wylewnym hejterom za podbicie zasięgów pod moim ostatnim postem i pomoc w promocji nowego singla. Miał być o rozstaniu, ale mały hejcik w sumie też pasuje. 22.05 stay tuned XD

A tak serio. Jeśli kogoś z Was dotyka przemoc (nie tylko ta w internecie) lub jeśli stosujecie przemoc: słowną, fizyczną, psychiczną i chcielibyście przestać… to dzwońcie tu 720 720 020 na Antyprzemocową Linię Pomocy @sexedpl . To NIE jest współpraca płatna. To jest współpraca potrzebna.

Dziękuję za uwagę. Nara” – napisała Hela.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HELA. (@helena_englert)

Hela i jej nowy singiel „Wszystko na nic”

Po publikacji utworów „Pani domu” i „Milcz”, Hela szykuje się do premiery trzeciego singla, zatytułowanego „Wszystko na nic”. Fragmentu nowego utworu można posłuchać poniżej. Premiera całości już 22 maja.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by HELA. (@helena_englert)

 

Czym jest sexed.pl?

Sexed.pl to polska inicjatywa społeczno-edukacyjna zajmująca się tematyką seksualności, zdrowia psychicznego, relacji międzyludzkich oraz przeciwdziałania przemocy.

Projekt powstał, aby rzetelnie edukować młodych ludzi (ale nie tylko) w obszarach, o których często trudno rozmawiać w domu czy w szkole — takich jak dojrzewanie, granice w relacjach, zgoda, bezpieczeństwo w internecie czy przemoc seksualna i psychiczna.

Czym zajmuje się Sexed.pl?

Najważniejsze działania Sexed.pl obejmują:

  • edukację seksualną opartą na wiedzy naukowej i psychologicznej
  • kampanie społeczne dotyczące zdrowia psychicznego i relacji
  • walkę z przemocą seksualną, psychiczną i cyberprzemocą
  • promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu
  • wsparcie osób doświadczających przemocy lub kryzysu

Organizacja prowadzi też działania informacyjne w mediach społecznościowych, współpracuje z ekspertami (psychologami, seksuologami) oraz tworzy materiały edukacyjne.

Telefon wsparcia

Jednym z elementów działalności Sexed.pl jest również linia pomocowa, gdzie osoby w kryzysie mogą uzyskać wsparcie i informacje, jak dalej postępować w sytuacjach przemocy lub trudnych doświadczeń.

Kto stoi za Sexed.pl?

Projekt został zainicjowany przez Anja Rubik, która od lat angażuje się w edukację seksualną i działania społeczne w Polsce.

Tagi


Popularne newsy

wiktor sas VOK Natasza Młudzik
NEWS

Wiktor Sas zwycięzcą 9. edycji „The Voice Kids”. Poleci na Eurowizję Junior 2026

Łona na gali Fryderyki
NEWS

Łona został radcą prawnym. Raper rozpoczął nowy etap kariery

Tekashi 69 2026
NEWS

Tekashi 6ix9ine cieszy się, że będzie miał syna. Gdyby była to dziewczynka dokonałby aborcji…

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. EBU zareagowała błyskawicznie

NEWS

Sebastian Fabijański z wielką szansą na wygraną w „Tańcu z gwiazdami”. Tak przynajmniej twierdzą bukmacherzy

Josef Bratan Alan Kwiecinski Fame MMA 2026
NEWS

Josef Bratan w finale Fight Club Tournament na FAME 31. Niejednogłośna decyzja sędziów

Koziolek Muransk Fame MMA
NEWS

Koziołek wygrał z Jackiem Murańskim, mimo walki jedną ręką

Polecane

NEWS
Anthony RedHotChiliPeppers20162Taras

Red Hot Chili Peppers sprzedali swój katalog muzyczny za 300 mln dolar ...

Jedna z największych transakcji w historii zespołu

7 godzin temu

CGM
Slipknot 1999

Clown z Slipknot potrzebuje operacji serca. Muzyk mówi o nagłych stana ...

Muzyk poinformował, że w najbliższym czasie będzie musiał przejść operację serca

7 godzin temu

CGM
Eric Clapton Live Nation 2025

Eric Clapton przerwał koncert po incydencie na scenie. W Madrycie ktoś ...

Winyl trafił muzyka w klatkę piersiową

7 godzin temu

CGM
Mick Jagger

Mick Jagger ujawnia, że od lat jest fanem Zara Larsson. „Ona dla ...

Zara Larsson reaguje na słowa legendy rocka

7 godzin temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Dua Lipa idzie na wojnę z Samsungiem. Spór o wizerunek, reklamy bez zg ...

Sprawa dotyczy nieautoryzowanego wykorzystania jej wizerunku

7 godzin temu

CGM
THE_BEATLES 2

Fragment historii The Beatles trafi na złom? Liverpool nie znalazł chę ...

Lokalne kampanie i apel o ratunek

7 godzin temu