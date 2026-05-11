Mick Jagger ujawnia, że od lat jest fanem Zara Larsson. „Ona dla mnie nigdy nie zniknęła”

Zara Larsson reaguje na słowa legendy rocka

2026.05.11

Mick Jagger

Legenda rocka, Mick Jagger zaskoczył fanów, przyznając w jednym z wywiadów, że od lat słucha szwedzkiej gwiazdy pop Zara Larsson. Jak ujawnił, jest jej fanem już od 2018 roku i uważa, że nigdy nie przestała być obecna na scenie muzycznej.

Mick Jagger o współczesnej muzyce

W trakcie programu „Today Show” Mick Jagger został zapytany o współczesnych artystów, których obecnie słucha. W odpowiedzi wspomniał właśnie Zarę Larsson, podkreślając, że jego zainteresowanie jej muzyką zaczęło się kilka lat temu.

Jak powiedział, inspiracją do rozmowy był jego syn, który zasugerował mu, że wokalistka wraca na scenę. Jagger odpowiedział jednak, że w jego odczuciu artystka „nigdy nie zniknęła”, ponieważ od dawna śledzi jej twórczość.

Zara Larsson reaguje na słowa legendy rocka

Informacja o wypowiedzi Micka Jaggera dotarła również do samej Zary Larsson, która pojawiła się w tym samym programie dzień później. Wokalistka przyznała, że była zaskoczona i poruszona komentarzem muzyka Rolling Stones.

Podkreśliła, że takie uznanie ze strony jednej z największych ikon rocka jest dla niej wyjątkowym wyróżnieniem i dowodem na to, że jej muzyka dociera do różnych pokoleń słuchaczy.

Kariera Zary Larsson w ostatnich latach

Zara Larsson od kilku lat umacnia swoją pozycję na rynku pop. Jej ostatni album „Midnight Sun” oraz wydany później projekt „Midnight Sun: Girls Trip” przyniosły jej współpracę z wieloma znanymi artystami, m.in. PinkPantheress, Shakirą i Tyla.

Artystka regularnie występuje na największych festiwalach muzycznych na świecie, takich jak Lollapalooza czy Open’er Festival, co potwierdza jej silną pozycję w globalnym popie.

The Rolling Stones i nowe projekty

W tym samym czasie The Rolling Stones pracują nad nowym materiałem. Według doniesień ich nadchodzący album ma zawierać liczne kolaboracje z innymi ikonami muzyki, co pokazuje, że zespół wciąż aktywnie działa na scenie.

 

