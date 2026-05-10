Izrael złamał regulamin Eurowizji 2026. EBU zareagowała błyskawicznie

Tegoroczna Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 jeszcze przed rozpoczęciem półfinałów wzbudza ogromne emocje. Organizatorzy wydarzenia potwierdzili, że izraelski nadawca publiczny KAN otrzymał oficjalne ostrzeżenie od Europejskiej Unii Nadawców (EBU) za złamanie zasad konkursu dotyczących promocji i agitacji wyborczej.

Sprawa dotyczy materiałów promocyjnych opublikowanych w internecie, w których reprezentant Izraela, Noam Bettan, miał zachęcać widzów do oddania na niego „10 głosów” podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Tego rodzaju komunikaty są niezgodne z regulaminem konkursu, który zabrania bezpośredniego nawoływania do wielokrotnego głosowania na konkretnego artystę.

Taco Hemingway & Livka – Hala Stulecia #TacoHemingway #Livka #cgm

♬ original sound – CGM.PL

EBU wydała oficjalne ostrzeżenie dla Izraela

Europejska Unia Nadawców bardzo szybko zareagowała na publikację materiałów promocyjnych. Dyrektor konkursu Martin Green poinformował, że organizatorzy skontaktowali się z izraelską delegacją zaledwie kilkanaście minut po otrzymaniu zgłoszenia.

EBU zażądała natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów zawierających instrukcję zachęcającą do oddania 10 głosów na reprezentanta Izraela. Materiały zostały usunięte, jednak organizacja zdecydowała się dodatkowo wystosować formalny list ostrzegawczy do nadawcy KAN.

Według organizatorów zasady dotyczące promocji uczestników mają chronić konkurs przed nieuczciwymi kampaniami marketingowymi oraz próbami wpływania na wyniki głosowania. EBU podkreśliła jednocześnie, że choć materiały nie wyglądały na część szeroko zakrojonej kampanii finansowanej przez podmioty zewnętrzne, to sam przekaz był niezgodny z duchem Eurowizji.

Eurowizja 2026 w cieniu konfliktu politycznego

Udział Izraela w tegorocznej edycji konkursu od miesięcy budzi ogromne kontrowersje. Trwająca wojna w Strefie Gazy sprawiła, że wiele środowisk artystycznych i część europejskich nadawców zaczęła domagać się wykluczenia Izraela z rywalizacji.

W proteście przeciwko decyzji EBU aż pięć państw ogłosiło bojkot konkursu. Z udziału w Eurowizji 2026 wycofały się:

Islandia

Irlandia

Holandia

Słowenia

Hiszpania

Nadawcy publiczni z tych krajów argumentowali swoją decyzję względami etycznymi oraz sprzeciwem wobec działań Izraela w Gazie.

Artyści apelują o bojkot Eurowizji

W ostatnich tygodniach narasta również presja ze strony świata muzyki. Ponad tysiąc artystów i muzyków podpisało list otwarty wzywający do bojkotu Eurowizji 2026. Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in.:

Macklemore

Paloma Faith

Kneecap

Massive Attack

Autorzy listu zarzucają organizatorom podwójne standardy. Przypominają, że w 2022 roku Rosja została wykluczona z konkursu niemal natychmiast po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Ich zdaniem podobne zasady powinny zostać zastosowane wobec Izraela.

EBU broni swojej decyzji

Europejska Unia Nadawców konsekwentnie podkreśla, że Eurowizja pozostaje wydarzeniem apolitycznym. Organizatorzy zaznaczają, że konkurs ma łączyć ludzi poprzez muzykę niezależnie od sytuacji politycznej na świecie.

Mimo tego decyzja o dopuszczeniu Izraela do udziału w konkursie wywołała ogromną debatę w mediach społecznościowych i europejskich mediach. Wielu fanów Eurowizji uważa, że tegoroczna edycja może przejść do historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych.

Gdzie odbywa się Eurowizja 2026?

Gospodarzem tegorocznego konkursu jest Wiedeń w Austria. Półfinały zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku, natomiast wielki finał odbędzie się 16 maja.

W konkursie bierze udział 35 państw. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Wokalistka wystąpi podczas pierwszego półfinału i powalczy o awans do finału konkursu.

Gdzie oglądać Eurowizję 2026?

Transmisję Eurowizji 2026 będzie można oglądać na antenie TVP, a także online poprzez platformę TVP VOD oraz oficjalny kanał konkursu w serwisie YouTube.

Pierwszy półfinał rozpocznie się 12 maja o godzinie 21:00 czasu polskiego. Finał zaplanowano na sobotę, 16 maja.