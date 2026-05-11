Clown z Slipknot potrzebuje operacji serca. Muzyk mówi o nagłych stanach: „Czasem czuję, że umieram”

Muzyk poinformował, że w najbliższym czasie będzie musiał przejść operację serca

2026.05.11

Slipknot 1999

Shawn „Clown” Crahan, czyli wieloletni członek Slipknot, ujawnił poważne problemy zdrowotne. Muzyk poinformował, że w najbliższym czasie będzie musiał przejść operację serca, po tym jak lekarze wykryli u niego zaburzenia rytmu.

„Czasem czuję, że umieram” – niepokojące wyznanie muzyka

Shawn Crahan, znany fanom jako „Clown”, opowiedział o swoim stanie zdrowia w rozmowie w podcaście Ricka Rubina. Jak przyznał, od pewnego czasu doświadcza niepokojących objawów, które określił jako „przeskakiwanie serca”.

Muzyk zdradził, że po jednej z tras koncertowych udał się na badania, ponieważ czuł się coraz gorzej. W trakcie diagnostyki lekarze mieli zauważyć problemy z pracą serca, które wymagają dalszego leczenia.

Zaburzenia rytmu serca i planowana operacja

Według relacji Crahana jego serce pracuje w nieregularny sposób, co powoduje nagłe zmiany samopoczucia — od normalnego funkcjonowania do silnego osłabienia i uczucia zagrożenia życia.

Muzyk podkreślił, że lekarze uznali zabieg za stosunkowo prosty i mało inwazyjny. W jego przypadku operacja ma dotyczyć układu elektrycznego serca, który odpowiada za jego rytm. W wielu takich przypadkach pacjenci wracają do domu jeszcze tego samego dnia.

Crahan wspominał również, że początkowo brał pod uwagę możliwość zastosowania rozrusznika serca, jednak lekarze ocenili, że nie będzie to konieczne.

Styl życia i obciążenia muzyczne

Clown przyznał, że mimo problemów zdrowotnych jego organizm funkcjonuje w bardzo nietypowy sposób — w trakcie codziennej aktywności jego tętno potrafi być bardzo niskie, co tłumaczył intensywnym trybem życia i długotrwałym stresem.

Wypowiedź muzyka pokazuje, jak duże obciążenia fizyczne i psychiczne mogą towarzyszyć wieloletnim trasom koncertowym i działalności w zespole metalowym.

