Red Hot Chili Peppers sprzedali swój katalog muzyczny za 300 mln dolarów

Red Hot Chili Peppers dołączyli do grona legend muzyki, które zdecydowały się sprzedać prawa do swojego katalogu nagrań. Według doniesień medialnych, zespół zawarł umowę z Warner Music Group wartą ponad 300 milionów dolarów (około 220 milionów funtów), przekazując kontrolę nad swoimi master recordingami.

Co obejmuje umowa za 300 milionów dolarów?

W ramach transakcji Warner Music Group przejmuje pełne prawa do nagrań zespołu, co oznacza, że będzie zarabiać na wszystkich przyszłych przychodach generowanych przez:

streaming muzyki,

emisje radiowe,

sprzedaż albumów,

wykorzystanie utworów w reklamach i filmach.

Red Hot Chili Peppers byli związani z wytwórnią od czasów przełomowego albumu „Blood Sugar Sex Magik” z 1991 roku, który otworzył im drogę do światowej kariery.

Jedna z największych transakcji w historii zespołu

Wartość katalogu zespołu szacuje się na około 26 milionów dolarów rocznych przychodów, co czyni go jednym z najbardziej dochodowych aktywów w muzycznym portfolio.

To nie pierwsza duża transakcja w historii grupy. Wcześniej sprzedali prawa wydawnicze (publishing) firmie Hipgnosis, obecnie znanej jako Recognition Music Group, za około 140 milionów dolarów.

Dlaczego artyści sprzedają katalogi muzyczne?

Sprzedaż praw do muzyki stała się w ostatnich latach jednym z największych trendów w branży. Artyści decydują się na takie ruchy z kilku powodów:

natychmiastowy, wysoki zastrzyk gotówki,

zabezpieczenie finansowe na przyszłość,

uproszczenie zarządzania prawami,

rosnąca wartość katalogów w erze streamingu.

Podobne decyzje podjęli wcześniej m.in. Bruce Springsteen, Bob Dylan czy Neil Young, których katalogi były wyceniane na setki milionów dolarów.

Wielki biznes muzyczny i inwestorzy

Nowa umowa została sfinansowana przez strukturę powiązaną z Warner Music Group oraz funduszem Bain Capital, który stworzył miliardowy fundusz inwestycyjny na wykupywanie katalogów muzycznych największych artystów świata.

W ostatnich latach rynek ten stał się jednym z najbardziej dochodowych segmentów przemysłu muzycznego, traktując prawa autorskie jako długoterminowe aktywa inwestycyjne.

Red Hot Chili Peppers wciąż aktywni muzycznie

Mimo sprzedaży katalogu zespół nadal pozostaje aktywny artystycznie. Ostatnie albumy „Unlimited Love” i „Return of the Dream Canteen” z 2022 roku odniosły sukces komercyjny, trafiając do czołówki list sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii.

Grupa nie zwalnia tempa i nadal koncertuje oraz pracuje nad nowymi projektami.

Muzyczne dziedzictwo i przyszłość branży

Sprzedaż katalogu Red Hot Chili Peppers wpisuje się w szerszy trend komercjalizacji muzycznego dziedzictwa. Coraz więcej legendarnych artystów decyduje się na sprzedaż praw do swojej twórczości, co zmienia sposób funkcjonowania rynku muzycznego.

Dla wytwórni i inwestorów to stabilne źródło przychodów, a dla artystów – możliwość zabezpieczenia finansowej przyszłości.