Poznaliśmy premierę filmu dokumentalnego o Edycie Górniak

Serwis SkyShowtime ogłosił datę premiery oraz zaprezentował oficjalny plakat nowego, oryginalnego filmu dokumentalnego „Edyta Górniak”. Dwuczęściowa produkcja poświęcona jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych artystek polskiej sceny muzycznej będzie dostępna od 5 marca wyłącznie w SkyShowtime.

Osobista opowieść o życiu i karierze Edyty Górniak

Film dokumentalny Edyta Górniak to wielowymiarowy portret artystki, który łączy spektakularną karierę sceniczną z prywatnym życiem kobiety i matki. Produkcja pozwala widzom zajrzeć za kulisy świata gwiazdy i poznać kontrasty pomiędzy blaskiem sceny a codziennością. To subtelna, emocjonalna narracja o sile kobiecości, odwadze, miłości, wybaczaniu oraz nadziei, które pomagają mierzyć się z życiowymi wyzwaniami.

Od Ziębic na światowe sceny muzyczne

Dokument przedstawia drogę Edyty Górniak – od skromnego dzieciństwa w Ziębicach, przez pierwsze występy teatralne, aż po międzynarodowe sceny. Artystka rozpoczęła karierę jako wokalistka musicalowa, występowała na deskach polskich teatrów, a w wieku zaledwie 19 lat pojawiła się na nowojorskim Broadwayu. Przełomowym momentem był jej udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku z utworem „To nie ja”, który zapoczątkował jej wielką karierę w Polsce i za granicą.

Unikatowe materiały archiwalne i nowa perspektywa

Film dokumentalny zawiera niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, które rzucają nowe światło na życie i twórczość Edyty Górniak. Dzięki nim widzowie mogą poznać artystkę z nieznanej dotąd perspektywy i lepiej zrozumieć jej wrażliwość, charyzmę oraz niezwykły talent wokalny, wielokrotnie porównywany do największych gwiazd światowej muzyki.

Twórcy i produkcja dokumentu SkyShowtime

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime Edyta Górniak odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserią zajęła się Aleksandra Machnik. To kolejna polska produkcja dokumentalna realizowana na zamówienie SkyShowtime, obok serialu „Krychowiak: krok od szczytu”.

SkyShowtime rozwija polskie produkcje oryginalne

SkyShowtime konsekwentnie inwestuje w lokalne treści. Na 2026 rok zapowiedziano m.in. serial „Morfeusz” oraz kontynuację historii bohaterów „Ślebody” – serial „Pionek” (tytuł roboczy). Platforma dostępna jest w aplikacjach mobilnych, na smart TV oraz bezpośrednio przez stronę internetową serwisu.