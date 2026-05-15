Bajorson i Sentino wypuścili nowe „Bailando”. Fani podzieleni: „To nie to samo. Wystarczyło zostawić i podzielić się pieniędzmi”

Bajorson wrócił z nową wersją viralowego hitu „Bailando”. Tym razem do projektu dołączył Sentino, który zastąpił Dawida Obserwatora. Premiera od razu wzbudziła duże emocje, ale reakcje słuchaczy są wyraźnie podzielone – od zachwytów po mocną krytykę.

Nowa wersja „Bailando” już dostępna

Odświeżona wersja „Bailando” pojawiła się po tygodniach spekulacji i zamieszania wokół samego utworu. Oryginalny numer był jednym z największych viralowych hitów w polskim internecie, zdobywając miliony odtworzeń i ogromną popularność w social mediach.

Nowa odsłona ma bardziej imprezowy, nowoczesny charakter, a udział Sentino wnosi do utworu bardziej melodyjny i latynoski klimat.

Sentino w miejsce Dawida Obserwatora

Największą zmianą w nowej wersji jest zastąpienie Dawida Obserwatora przez Sentino. Według twórców decyzja była efektem zmian w projekcie i chęci odświeżenia brzmienia.

Sentino, znany z charakterystycznego stylu i chwytliwych refrenów, miał dodać numerowi nowej energii i bardziej klubowego klimatu.

Fani podzieleni: „to już nie to samo”

Reakcje słuchaczy są bardzo różne. Część fanów chwali nową wersję za świeżość i letni vibe, ale wielu uważa, że utwór stracił swój pierwotny klimat.

W komentarzach pojawiają się opinie:

Mózg cały czas czeka na zwrotkę dawida,tego nie oszukamy

Ale klocek, szok

Już nie jest taki sam vibe jak rok temu

To nie to samo. Wystarczyło zostawić i podzielić się pieniędzmi

Jednocześnie inni słuchacze bronią nowej odsłony, podkreślając, że Sentino dobrze wpasował się w klimat numeru.

Znów leciałem całą noc, wali mi serce!!!

Delikatnie inny klimat ale i tak zajebisty kawałek

Sztosik nuta

Teraz chociaż nie ma wstydu żeby posłuchać przy znajomych

„Bailando” nadal żyje własnym życiem

Mimo kontrowersji i mieszanych opinii jedno jest pewne — „Bailando” wciąż pozostaje jednym z najgłośniejszych viralowych numerów na polskiej scenie. Każda nowa wersja utworu tylko podkręca zainteresowanie i utrzymuje go w obiegu internetowym.