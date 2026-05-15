CGM

Bajorson i Sentino wypuścili nowe „Bailando”. Fani podzieleni: „To nie to samo. Wystarczyło zostawić i podzielić się pieniędzmi”

Bajorson wrócił z nową wersją viralowego hitu "Bailando"

2026.05.15

opublikował:

Sentino Bajorson

Bajorson wrócił z nową wersją viralowego hitu „Bailando”. Tym razem do projektu dołączył Sentino, który zastąpił Dawida Obserwatora. Premiera od razu wzbudziła duże emocje, ale reakcje słuchaczy są wyraźnie podzielone – od zachwytów po mocną krytykę.

Nowa wersja „Bailando” już dostępna

Odświeżona wersja „Bailando” pojawiła się po tygodniach spekulacji i zamieszania wokół samego utworu. Oryginalny numer był jednym z największych viralowych hitów w polskim internecie, zdobywając miliony odtworzeń i ogromną popularność w social mediach.

Nowa odsłona ma bardziej imprezowy, nowoczesny charakter, a udział Sentino wnosi do utworu bardziej melodyjny i latynoski klimat.

Sentino w miejsce Dawida Obserwatora

Największą zmianą w nowej wersji jest zastąpienie Dawida Obserwatora przez Sentino. Według twórców decyzja była efektem zmian w projekcie i chęci odświeżenia brzmienia.

Sentino, znany z charakterystycznego stylu i chwytliwych refrenów, miał dodać numerowi nowej energii i bardziej klubowego klimatu.

Fani podzieleni: „to już nie to samo”

Reakcje słuchaczy są bardzo różne. Część fanów chwali nową wersję za świeżość i letni vibe, ale wielu uważa, że utwór stracił swój pierwotny klimat.

W komentarzach pojawiają się opinie:

Mózg cały czas czeka na zwrotkę dawida,tego nie oszukamy

Ale klocek, szok

Już nie jest taki sam vibe jak rok temu

To nie to samo. Wystarczyło zostawić i podzielić się pieniędzmi

Jednocześnie inni słuchacze bronią nowej odsłony, podkreślając, że Sentino dobrze wpasował się w klimat numeru.

Znów leciałem całą noc, wali mi serce!!!

Delikatnie inny klimat ale i tak zajebisty kawałek

Sztosik nuta

Teraz chociaż nie ma wstydu żeby posłuchać przy znajomych

„Bailando” nadal żyje własnym życiem

Mimo kontrowersji i mieszanych opinii jedno jest pewne — „Bailando” wciąż pozostaje jednym z najgłośniejszych viralowych numerów na polskiej scenie. Każda nowa wersja utworu tylko podkręca zainteresowanie i utrzymuje go w obiegu internetowym.

Tagi


Popularne newsy

Paris Jackson IG 2025
NEWS

Paris Jackson wygrała spór z zarządzającymi majątkiem Michaela Jacksona. Sąd nakazał zwrot 625 tysięcy dolarów

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

50 Cent i Eminem razem na neczu NBA. Fani zachwyceni spotkaniem legend rapu

_Oliwka Brazil - Body Tea (fot. Stanisław Wołosz)2
NEWS

Oliwka Brazil spotkała swojego byłego. Chłopak zaśpiewał jej prosto w twarz diss, która na niego nagrała

bryska Dagmara Szewczuk @dagsoon-2 kopia2 kopia
NEWS

Bryska o przemocy seksualnej i traumie. Artystka wyznała w poruszającym wywiadzie, że miała dwie pórby samobójcze

Steczkowska Skolim
NEWS

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: „Sexy mama, wiem, że to na Ciebie działa”

Fagata Ig 2926 h
NEWS

Uniwersytet broni występu Fagaty na Juwenaliach. „Będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi”

Noam Bettan eurfowizja 2026
NEWS

Reprezentant Izraela przerwał milczenie po buczeniu na Eurowizji. „To był mały szok”

Polecane

CGM
Dj-Taek---The-Brooklin-Way-digital-v4 (1)

DJ Taek wraca z „The Brooklyn Way”. Miejski klimat Nowego ...

Share Tweet Taek zaprezentował nowy singiel „The Brooklyn Way”, który

27 minut temu

CGM
Natalisa IG 2026

Natalisa zadebiutowała na antenie obok ikony telewizji. Będziecie w sz ...

Recytowała skład chemicznej szynki...

1 godzinę temu

CGM
Bambi_photo_2 ok

bambi ujawniła wartość swojego największego kontraktu. Kwota robi ogro ...

"Chcę być w procesie negocjacji"

1 godzinę temu

CGM
Paluch Molesta xyzok

Paluch nagrał z legendami Molesty. Nowy singiel „06.10.22” ...

"PCC 3.0" połączy legendy i nowe pokolenie

2 godziny temu

CGM
Steczkowska Skolim

Piekło zamarzło. Justyna Steczkowska wije się u boku Skolima i śpiewa: ...

Teledysk "Mamacita" już w sieci

2 godziny temu

CGM
alicja

Poznaliśmy kolejność występów w finale Eurowizja. Kiedy zaśpiewa Alicj ...

Polka wystąpi w drugiej połowie finału

2 godziny temu