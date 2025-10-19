Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

fot. mat. pras.
Post Malone znalazł się w centrum kolejnego kontrowersyjnego pozwu. Jego były kierowca, Larry Deuel, domaga się milionów dolarów od rapera za udział w teledysku Tommy Lee, w którym rzekomo miał wystąpić bez wynagrodzenia.
Szczegóły pozwu Larry’ego Deuela
Według pozwu, w 2020 roku Larry Deuel, nauczyciel i kierowca limuzyny, został poproszony przez Post Malone i Tyla Yaweh, by przewieźć ich na plan teledysku do utworu Tommy Lee.
Deuel twierdzi, że podczas pobytu na ranchu Malone i Yaweh poprosili go o udział w teledysku. Miał m.in. rozwijać dywan, otwierać drzwi i stać przy limuzynie przez większość scen. Według jego relacji, obiecano mu, że zostanie odpowiednio wynagrodzony za pracę.
Brak wynagrodzenia i naruszenie praw
Deuel podkreśla, że nigdy nie otrzymał zapłaty za udział w teledysku ani nie podpisał zgody na wykorzystanie swojego wizerunku. W związku z tym pozwał Post Malone i Tyla Yaweh za:
-
Fraudulent inducement (wprowadzenie w błąd w celu uzyskania zgody)
-
Misappropriation of name and likeness (bezprawne wykorzystanie wizerunku)
-
Breach of contract (naruszenie umowy)
Larry domaga się co najmniej 2,5 miliona dolarów odszkodowania głównego oraz 7,5 miliona dolarów odszkodowania karnego.
Reakcja Post Malone i dalsze kroki prawne
Do tej pory Post Malone i Tyla Yaweh nie skomentowali sprawy. Jeśli sąd uzna roszczenia Deuela za zasadne, może to skutkować wysokimi odszkodowaniami i dalszymi konsekwencjami prawnymi dla artystów.