Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

Mężczyzna domaga się milionów dolarów od rapera za udział w jego teledysku

2025.10.19

Post Malone znalazł się w centrum kolejnego kontrowersyjnego pozwu. Jego były kierowca, Larry Deuel, domaga się milionów dolarów od rapera za udział w teledysku Tommy Lee, w którym rzekomo miał wystąpić bez wynagrodzenia.

Szczegóły pozwu Larry’ego Deuela

Według pozwu, w 2020 roku Larry Deuel, nauczyciel i kierowca limuzyny, został poproszony przez Post Malone i Tyla Yaweh, by przewieźć ich na plan teledysku do utworu Tommy Lee.

Deuel twierdzi, że podczas pobytu na ranchu Malone i Yaweh poprosili go o udział w teledysku. Miał m.in. rozwijać dywan, otwierać drzwi i stać przy limuzynie przez większość scen. Według jego relacji, obiecano mu, że zostanie odpowiednio wynagrodzony za pracę.

Brak wynagrodzenia i naruszenie praw

Deuel podkreśla, że nigdy nie otrzymał zapłaty za udział w teledysku ani nie podpisał zgody na wykorzystanie swojego wizerunku. W związku z tym pozwał Post Malone i Tyla Yaweh za:

  • Fraudulent inducement (wprowadzenie w błąd w celu uzyskania zgody)

  • Misappropriation of name and likeness (bezprawne wykorzystanie wizerunku)

  • Breach of contract (naruszenie umowy)

Larry domaga się co najmniej 2,5 miliona dolarów odszkodowania głównego oraz 7,5 miliona dolarów odszkodowania karnego.

Reakcja Post Malone i dalsze kroki prawne

Do tej pory Post Malone i Tyla Yaweh nie skomentowali sprawy. Jeśli sąd uzna roszczenia Deuela za zasadne, może to skutkować wysokimi odszkodowaniami i dalszymi konsekwencjami prawnymi dla artystów.

