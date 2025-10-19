Post Malone pozwany przez byłego kierowcę limuzyny na miliony dolarów

fot. mat. pras.

Post Malone znalazł się w centrum kolejnego kontrowersyjnego pozwu. Jego były kierowca, Larry Deuel, domaga się milionów dolarów od rapera za udział w teledysku Tommy Lee, w którym rzekomo miał wystąpić bez wynagrodzenia.

Szczegóły pozwu Larry’ego Deuela

Według pozwu, w 2020 roku Larry Deuel, nauczyciel i kierowca limuzyny, został poproszony przez Post Malone i Tyla Yaweh, by przewieźć ich na plan teledysku do utworu Tommy Lee.

Deuel twierdzi, że podczas pobytu na ranchu Malone i Yaweh poprosili go o udział w teledysku. Miał m.in. rozwijać dywan, otwierać drzwi i stać przy limuzynie przez większość scen. Według jego relacji, obiecano mu, że zostanie odpowiednio wynagrodzony za pracę.

Brak wynagrodzenia i naruszenie praw

Deuel podkreśla, że nigdy nie otrzymał zapłaty za udział w teledysku ani nie podpisał zgody na wykorzystanie swojego wizerunku. W związku z tym pozwał Post Malone i Tyla Yaweh za:

Fraudulent inducement (wprowadzenie w błąd w celu uzyskania zgody)

Misappropriation of name and likeness (bezprawne wykorzystanie wizerunku)

Breach of contract (naruszenie umowy)

Larry domaga się co najmniej 2,5 miliona dolarów odszkodowania głównego oraz 7,5 miliona dolarów odszkodowania karnego.

Reakcja Post Malone i dalsze kroki prawne

Do tej pory Post Malone i Tyla Yaweh nie skomentowali sprawy. Jeśli sąd uzna roszczenia Deuela za zasadne, może to skutkować wysokimi odszkodowaniami i dalszymi konsekwencjami prawnymi dla artystów.