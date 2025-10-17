Szukaj
Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos

Kontrowersje po premierze „The Fate of Ophelia”

2025.10.17

opublikował:

Taylor Swift oskarżona o kopiowanie Luny. Polska artystka zabiera głos

Po premierze najnowszego singla Taylor Swift, zatytułowanego „The Fate of Ophelia”, w sieci zawrzało. Internauci dostrzegli podobieństwa między utworem a piosenką „The Tower” polskiej wokalistki Luny. Filmiki porównujące obie kompozycje rozlały się po TikToku i serwisie X, wywołując dyskusje o możliwym plagiacie.

Porównania „The Tower” i „The Fate of Ophelia”

Internauci zwracali uwagę na: podobną konstrukcję melodii, rytm refrenu, zbieżność tekstową.

„To dosłownie identyczna linia melodyczna, tylko wolniejsza”, pisali użytkownicy w komentarzach, sugerując nawet pozew przeciwko Taylor Swift. Niektórzy przypuszczali, że Swift mogła usłyszeć piosenkę Luny podczas promocji „The Tower” w Europie.

Reakcja Luny: spokój i dystans

Sama Luna podeszła do sytuacji z dużym spokojem. W rozmowie z Plotkiem powiedziała:

„Odbieram to jako piękny znak od Wszechświata. Wierzę, że muzyka krąży między artystami jak energia i czasem spotyka się w podobnych miejscach. Kto wie, może nasze muzyczne drogi z Taylor kiedyś naprawdę się przetną.”

Artystka zapowiedziała też premierę nowego singla na Halloween, zachęcając fanów do śledzenia jej twórczości.

Taylor Swift i wcześniejsze oskarżenia o plagiat

To nie pierwszy raz, gdy Taylor Swift zmaga się z zarzutami o nieautoryzowane zapożyczenia. W 2017 roku pozwana została przez grupę 3LW, która twierdziła, że fragment z ich utworu „Playas Gon’ Play” został wykorzystany w hitowym „Shake It Off”.

Ostatecznie sąd oddalił pozew, uznając, że sporne wersy są „zbyt banalne, by podlegały ochronie praw autorskiej”.

 

