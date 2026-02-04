CGM

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Bilzerian odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych

2026.02.04

opublikował:

Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Foto: P. Taraseiwcz / CGM.PL

Ostatnie dokumenty ujawnione przez Departament Sprawiedliwości w ramach Epstein Files Transparency Act zawierają zdjęcie przedstawiające Post Malone’a i Dana Bilzeriana. Widać na nim Malone’a siedzącego na końcu kanapy obok Bilzeriana w towarzystwie kobiet. Kontekst fotografii pozostaje niejasny, jednak Bilzerian wcześniej zamieścił jej nieocenzurowaną wersję w mediach społecznościowych w 2018 roku.

Epstein Files i ujawnione dokumenty

Zgodnie z ustawą Epstein Files Transparency Act, DOJ jest zobowiązany do publikacji niemal wszystkich dokumentów i zdjęć związanych z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell. W rezultacie opinia publiczna zyskała dostęp do milionów stron materiałów. Większość z nich nie zawiera dowodów przestępstw, a ani Post Malone, ani Dan Bilzerian nie są przedmiotem żadnego dochodzenia.

Reakcja Dana Bilzeriana

Bilzerian odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych X (dawniej Twitter), podkreślając, że zdjęcia, które zamieszczał, zostały opublikowane z zasłoniętymi twarzami kobiet:

„Every pic I posted on my IG is in the files w girls faces blacked out.”

Dodał też komentarz odnoszący się do jednej z fotografii:

„This was Thailand and that girl is in her 30s rtard.”*

Ponadto Bilzerian krytykował działania Jeffreya Epsteina w kolejnych postach, wzywając do odpowiedzialności wszystkich osób zamieszanych w handel dziećmi i tortury.

Inne gwiazdy w Epstein Files

Post Malone i Dan Bilzerian nie są jedynymi celebrytami pojawiającymi się w nowych dokumentach. W różnych raportach wymieniani są również Eminem, Pusha T i Jay-Z. Niektóre z tych raportów pochodzą z anonimowych zgłoszeń i nie zawsze można im ufać.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez No Jumper 🏀 (@nojumper)

Tagi


Popularne newsy

Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 
NEWS

Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”
NEWS

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”
NEWS

Bedoes komentuje słowa Kalego na swój temat: „Nadal jestem chłopakiem, który nie może uwierzyć w to, że działa na tej samej scenie, co legendy”

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 
NEWS

Travis Scott rapuje o piersiach Kylie Jenner – padły dokładne liczby 

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci
NEWS

Malik Montana pierwszym polskim raperem w „On The Radar”. Nagranie już w sieci

Cher pomyliła Kendricka Lamara z nieżyjącą legendą na Grammy 2026
NEWS

Cher pomyliła Kendricka Lamara z nieżyjącą legendą na Grammy 2026

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”
NEWS

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”

Polecane

CGM
Ofiara R. Kelly’ego przełamuje milczenie w pierwszym wywiadzie telewizyjnym

Ofiara R. Kelly’ego przełamuje milczenie w pierwszym wywiadzie t ...

Trauma i konsekwencje przemocy

3 godziny temu

CGM
„Nie mam żadnego problemu z transpłciowymi osobami dorosłymi” – Nicki Minaj wyjaśnia swoje stanowisko w sprawie społeczności transpłciowej

„Nie mam żadnego problemu z transpłciowymi osobami dorosłymi&#82 ...

"Od najmłodszych lat miałam przeczucie, że mam drugą misję do wykonania"

3 godziny temu

CGM
Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowiedź z Grammy Awards na temat ICE

Plemię Tongva, na którym stoi dom Billie Eilish, komentuje jej wypowie ...

Większa część Los Angeles pozostaje terytorium Gabrieleno Tongva

3 godziny temu

CGM
Doda organizuje aukcję charytatywną. Ponad 100 artystów przekazało swoje dzieła

Doda organizuje aukcję charytatywną. Ponad 100 artystów przekazało swo ...

Cena wywoławcza każdej pracy zaczyna się od 1 tys. zł

3 godziny temu

CGM
Hejt wobec Ralpha Kaminskiego nie pozostał bez konsekwencji. Sąd nakazał publikację przeprosin

Hejt wobec Ralpha Kaminskiego nie pozostał bez konsekwencji. Sąd nakaz ...

Ważny sygnał w walce z hejtem w sieci

4 godziny temu

CGM
Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To wcale nie jest aż tak szokujące”

Chappell Roan komentuje swoją kontrowersyjną stylizację na Grammy. „To ...

Artystka reaguje na krytykę w mediach społecznościowych

4 godziny temu