Post Malone i Dan Bilzerian pojawiają się na zdjęciach w nowych dokumentach Epsteina

Foto: P. Taraseiwcz / CGM.PL

Ostatnie dokumenty ujawnione przez Departament Sprawiedliwości w ramach Epstein Files Transparency Act zawierają zdjęcie przedstawiające Post Malone’a i Dana Bilzeriana. Widać na nim Malone’a siedzącego na końcu kanapy obok Bilzeriana w towarzystwie kobiet. Kontekst fotografii pozostaje niejasny, jednak Bilzerian wcześniej zamieścił jej nieocenzurowaną wersję w mediach społecznościowych w 2018 roku.

Epstein Files i ujawnione dokumenty

Zgodnie z ustawą Epstein Files Transparency Act, DOJ jest zobowiązany do publikacji niemal wszystkich dokumentów i zdjęć związanych z Jeffreyem Epsteinem i Ghislaine Maxwell. W rezultacie opinia publiczna zyskała dostęp do milionów stron materiałów. Większość z nich nie zawiera dowodów przestępstw, a ani Post Malone, ani Dan Bilzerian nie są przedmiotem żadnego dochodzenia.

Reakcja Dana Bilzeriana

Bilzerian odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych X (dawniej Twitter), podkreślając, że zdjęcia, które zamieszczał, zostały opublikowane z zasłoniętymi twarzami kobiet:



„Every pic I posted on my IG is in the files w girls faces blacked out.” Dodał też komentarz odnoszący się do jednej z fotografii:



„This was Thailand and that girl is in her 30s rtard.”*

Ponadto Bilzerian krytykował działania Jeffreya Epsteina w kolejnych postach, wzywając do odpowiedzialności wszystkich osób zamieszanych w handel dziećmi i tortury.

Inne gwiazdy w Epstein Files

Post Malone i Dan Bilzerian nie są jedynymi celebrytami pojawiającymi się w nowych dokumentach. W różnych raportach wymieniani są również Eminem, Pusha T i Jay-Z. Niektóre z tych raportów pochodzą z anonimowych zgłoszeń i nie zawsze można im ufać.