Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Mocne słowa Pawła na temat imprezowania z politykami

2025.10.21

Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Wywiad Popka w programie Kuba Wojewódzki

W najnowszym odcinku podcastu  Wojewódzki Kędzierski Kuba zapytał  Popeka, czy zna jakieś tajemnice Domu Poselskiego. Raper odpowiedział żartobliwie, porównując atmosferę w tym miejscu do imprez u Puff Daddy’ego.

– Tam mniej więcej jest tak jak na imprezach u Puff Daddy’ego. Jeśli miałbym się w to zagłębić i powiedzieć o tym, co znam ze słuchu. Raz byłem na jednej z takich impreza ale chłopaki poodpadali (…). Nie da rady się bawić w mojej skali, bo to po pierwsze jest maraton, po drugie samobójstwo – odpowiedział raper.

Humor i ironia w wypowiedziach Popka

Wypowiedzi Popka należy traktować raczej jako żartobliwą metaforę, niż faktyczne ujawnienie sekretów polityków. Raper w charakterystyczny dla siebie sposób komentuje rzeczywistość polityczną i show-biznesową, łącząc humor z autoironią.

