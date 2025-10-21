Popek o imprezach w Domu Poselskim: Jest trochę jak na imprezach u P. Diddy’ego

Wywiad Popka w programie Kuba Wojewódzki

W najnowszym odcinku podcastu Wojewódzki Kędzierski Kuba zapytał Popeka, czy zna jakieś tajemnice Domu Poselskiego. Raper odpowiedział żartobliwie, porównując atmosferę w tym miejscu do imprez u Puff Daddy’ego.

– Tam mniej więcej jest tak jak na imprezach u Puff Daddy’ego. Jeśli miałbym się w to zagłębić i powiedzieć o tym, co znam ze słuchu. Raz byłem na jednej z takich impreza ale chłopaki poodpadali (…). Nie da rady się bawić w mojej skali, bo to po pierwsze jest maraton, po drugie samobójstwo – odpowiedział raper.

Humor i ironia w wypowiedziach Popka

Wypowiedzi Popka należy traktować raczej jako żartobliwą metaforę, niż faktyczne ujawnienie sekretów polityków. Raper w charakterystyczny dla siebie sposób komentuje rzeczywistość polityczną i show-biznesową, łącząc humor z autoironią.