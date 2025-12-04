POORSTACY – matka i dziecko rapera byli w pokoju podczas jego śmierci. Została zatrzymana przez policję

Nowe, szokujące informacje w sprawie śmierci POORSTACY’EGO ujawniają dramatyczny przebieg wydarzeń w hotelu w Boca Raton. Według policyjnego raportu partnerka rapera, Nicole Grikstas, oraz ich dziecko znajdowali się w pokoju w chwili jego samobójstwa. Kobieta została zatrzymana kilka godzin po tragedii.

Partnerka POORSTACY’EGO zatrzymana za narażenie dziecka

Nicole Grikstas została aresztowana w sobotę – kilka godzin po tym, jak Carlito Milfort (POORSTACY) odebrał sobie życie. Usłyszała zarzut zaniedbania dziecka bez spowodowania poważnych obrażeń, po tym jak policja ustaliła, że podczas pobytu w hotelu w obecności ich dziecka miało dochodzić do zażywania dużych ilości narkotyków.

Dramatyczne wyznania Nicole podczas przesłuchania

W policyjnym protokole znalazły się szokujące szczegóły. Nicole miała przyznać, że:

wraz z POORSTACYM zażywali kokainę, MDMA i Xanax w pokoju hotelowym ,

para kłóciła się całą noc, wzajemnie oskarżając o zdradę,

raper miał ja przeszukiwać , podejrzewając, że ukrywa narkotyki,

następnie miał uderzyć ją kilkukrotnie i grozić bronią ,

przez około godzinę miał celować bronią na zmianę w siebie i w nią

Według zeznań, około wczesnych godzin porannych POORSTACY przyłożył broń do głowy i pociągnął za spust.

Pokój pełen narkotyków i dziecięcych rzeczy

Po wezwaniu na miejsce funkcjonariusze znaleźli:

narkotyki i akcesoria do ich zażywania,

jedzenie i zabawki dziecka,

naładowany pistolet Taurus.

Policja uznała, że oboje rodzice narażali dziecko na ekstremalnie niebezpieczne warunki – zarówno przez kontakt z narkotykami, jak i obecność broni, agresję oraz niestabilne zachowanie.

Rodzina POORSTACY’EGO nie wierzy w samobójstwo

Choć policja określiła śmierć rapera jako samobójstwo, nie wszyscy członkowie jego rodziny akceptują te ustalenia. Według ich bliskiego informatora podejrzewają, że mogło dojść do czegoś więcej i mogą domagać się dalszego dochodzenia.

Co z dzieckiem?

Według źródeł powiązanych z rodziną Milforta, dziecko przebywa obecnie pod opieką krewnych Nicole.