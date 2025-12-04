POORSTACY – matka i dziecko rapera byli w pokoju podczas jego śmierci. Została zatrzymana przez policję

Nowe, szokujące informacje w sprawie śmierci POORSTACY’EGO ujawniają dramatyczny przebieg wydarzeń w hotelu w Boca Raton. Według policyjnego raportu partnerka rapera, Nicole Grikstas, oraz ich dziecko znajdowali się w pokoju w chwili jego samobójstwa. Kobieta została zatrzymana kilka godzin po tragedii.
Partnerka POORSTACY’EGO zatrzymana za narażenie dziecka
Nicole Grikstas została aresztowana w sobotę – kilka godzin po tym, jak Carlito Milfort (POORSTACY) odebrał sobie życie. Usłyszała zarzut zaniedbania dziecka bez spowodowania poważnych obrażeń, po tym jak policja ustaliła, że podczas pobytu w hotelu w obecności ich dziecka miało dochodzić do zażywania dużych ilości narkotyków.
Dramatyczne wyznania Nicole podczas przesłuchania
W policyjnym protokole znalazły się szokujące szczegóły. Nicole miała przyznać, że:
-
wraz z POORSTACYM zażywali kokainę, MDMA i Xanax w pokoju hotelowym,
-
para kłóciła się całą noc, wzajemnie oskarżając o zdradę,
-
raper miał ja przeszukiwać, podejrzewając, że ukrywa narkotyki,
-
następnie miał uderzyć ją kilkukrotnie i grozić bronią,
-
przez około godzinę miał celować bronią na zmianę w siebie i w nią
Według zeznań, około wczesnych godzin porannych POORSTACY przyłożył broń do głowy i pociągnął za spust.
Pokój pełen narkotyków i dziecięcych rzeczy
Po wezwaniu na miejsce funkcjonariusze znaleźli:
-
narkotyki i akcesoria do ich zażywania,
-
jedzenie i zabawki dziecka,
-
naładowany pistolet Taurus.
Policja uznała, że oboje rodzice narażali dziecko na ekstremalnie niebezpieczne warunki – zarówno przez kontakt z narkotykami, jak i obecność broni, agresję oraz niestabilne zachowanie.
Rodzina POORSTACY’EGO nie wierzy w samobójstwo
Choć policja określiła śmierć rapera jako samobójstwo, nie wszyscy członkowie jego rodziny akceptują te ustalenia. Według ich bliskiego informatora podejrzewają, że mogło dojść do czegoś więcej i mogą domagać się dalszego dochodzenia.
Co z dzieckiem?
Według źródeł powiązanych z rodziną Milforta, dziecko przebywa obecnie pod opieką krewnych Nicole.