Polska Wersja wraca po trzech latach z nowym albumem „PW4EVER"

„Siemano ludzie… przygotowaliśmy coś specjalnego"

2025.12.10

Polska Wersja wraca po trzech latach z nowym albumem „PW4EVER”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Polska Wersja ogłosiła swój powrót. Raperzy uruchomili preorder na nową płytę zatytułowaną „PW4EVER”.

„Siemano ludzie… przygotowaliśmy coś specjalnego”

    • „Siemano ludzie. Nie słyszeliśmy się od 3 lat, ale nie był to czas zmarnowany” – mówi Hinol.

  • „Długo czekaliśmy na tę chwilę, ponieważ przygotowaliśmy dla was coś specjalnego… Coś wyjątkowego, co zostanie w waszych sercach na zawsze” – dodaje Jano.

Na razie ujawniono jedynie okładkę albumu, a szczegóły dotyczące tracklisty czy stylistyki pozostają tajemnicą.

Dlaczego powrót Polski Wersji jest ważny dla polskiego rapu

  • Polska Wersja od lat była jednym z najważniejszych duetów oldschoolowego hip-hopu.

  • Powrót po trzech latach może wnieść świeże brzmienie przy zachowaniu klasycznego charakteru ich twórczości.

  • Tajemnicza komunikacja wokół projektu budzi duże zainteresowanie słuchaczy i mediów.

Co oferuje preorder „PW4EVER”

W ramach preorderu dostępne są różne wersje wydania: standardowe CD oraz limitowane boxy kolekcjonerskie. W zestawach znajdować się mogą m.in. koszulki, bluzy, wlepki, custom-box, a także autografy z dedykacją od Jano i Hinola. To nie tylko album, ale również kolekcjonerska pamiątka dla fanów polskiego rapu.

Co dalej? Na co zwrócić uwagę

Nie ujawniono jeszcze daty premiery „PW4EVER”. Warto śledzić oficjalne kanały zespołu, ponieważ limitowane edycje preorderowe mogą szybko się wyprzedać. Dla fanów to idealny moment, by wrócić do wcześniejszych nagrań duetu i przygotować się na ich nowy rozdział.

