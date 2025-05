Polak wystąpił z Tommym Cashem na Eurowizji

Foto: Instagram @kajtekjanuszkiewic

Polak na scenie Eurowizji 2025 – taneczny sukces Kajtka Januszkiewicza

W półfinale Eurowizji 2025 na scenie w szwajcarskiej Bazylei pojawił się Kajtek Januszkiewicz – 22-letni polski tancerz, który wystąpił u boku reprezentanta Estonii, Tommy’ego Casha. Jego udział w występie wywołał poruszenie w mediach i zachwyt widzów, a obecność Polaka na scenie stała się powodem do dumy dla fanów rodzimego tańca.

Jak Kajtek Januszkiewicz trafił na Eurowizję?

Choć wielu może zaskoczyć obecność młodego Polaka na tak dużym wydarzeniu, wszystko zaczęło się… od Instagrama. Kajtek został zauważony przez zespół Tommy’ego Casha i zaproszony do udziału w występie. W krótkim czasie przygotował się do udziału w jednym z najbardziej kontrowersyjnych i wyrazistych show tegorocznej Eurowizji.

Tommy Cash i kontrowersyjny utwór „Espresso Macchiato”

Estoński artysta Tommy Cash reprezentował swój kraj z utworem „Espresso Macchiato”, który wzbudził duże emocje – szczególnie we Włoszech, ze względu na ironiczne odniesienia do włoskich stereotypów. Organizacja Codacons domagała się dyskwalifikacji piosenki, twierdząc, że jest ona obraźliwa. Europejska Unia Nadawców nie przychyliła się jednak do wniosku.

Występ był pełen ekspresji, nietuzinkowej choreografii oraz satyrycznego klimatu. Kajtek Januszkiewicz był ważnym elementem tego widowiska, dodając mu energii i wyrazistości poprzez dynamiczny taniec w stylu waacking.

Polski tancerz doceniony na arenie międzynarodowej

Występ zyskał ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, a Polacy z dumą komentowali udział swojego rodaka na eurowizyjnej scenie. Kajtek, mimo młodego wieku, ma już za sobą liczne sukcesy taneczne i z pewnością Eurowizja stanie się kolejnym ważnym krokiem w jego karierze.