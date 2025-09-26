„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – Szpaku i Mata w nowym singlu Deemza

fot. YouTube

O północy na platformy streamingowe trafił nowy singiel Deemza zatytułowany „POKOLOROWANA”. W nowym kawałku wokalnie producenta wyręczyli Szpaku i Mata.

„Czemu mnie nie lubili, przecież byłem dla nich miły”

„Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój life” – słyszymy w refrenie kawałka, który choć ma wybitnie lekki, imprezowy klimat, to artyści przemycili w nim kilka istotnych wersów. Mata skupia się w swojej zwrotce na „pójściu na swoje” i na tym, że musiał kilku osobom udowodnić, że da sobie radę”, Szpaku zwraca natomiast uwagę na to, że „świat po***bało” i porusza problem braku akceptacji („Czemu mnie nie lubili, przecież byłem dla nich miły”).